«Герой нашего времени»: Виктория Дайнеко назвала своего любимого российского политика
Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления главы МИД РФ Лаврова
Виктория Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Певица с мужем убеждены, что политик является героем нашего времени в сфере дипломатии.
«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: «Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы – это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал». Да, я, кстати, поддерживаю», – отметила артистка в интервью «Пятому каналу».Также Дайнеко поделилась, о им с супругом нравится отправлять друг другу новости, а потом обсуждать их. Свою дочь звезда тоже не ограничивает в потреблении контента.
Напомним, что в конце апреля Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Её избранником стал бизнесмен Беркели Овезов.