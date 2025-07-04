«Герой нашего времени»: Виктория Дайнеко назвала своего любимого российского политика

Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления главы МИД РФ Лаврова
Виктория Дайнеко (фото: ВКонтакте @victoria.daineko)

Виктория Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Певица с мужем убеждены, что политик является героем нашего времени в сфере дипломатии.



«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: «Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы – это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал». Да, я, кстати, поддерживаю», – отметила артистка в интервью «Пятому каналу».
Также Дайнеко поделилась, о им с супругом нравится отправлять друг другу новости, а потом обсуждать их. Свою дочь звезда тоже не ограничивает в потреблении контента.

Напомним, что в конце апреля Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Её избранником стал бизнесмен Беркели Овезов.
Анастасия Чинкова

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