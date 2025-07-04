«Герой нашего времени»: Виктория Дайнеко назвала своего любимого российского политика

04 июля 2025, 13:49

Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления главы МИД РФ Лаврова

Виктория Дайнеко (фото: ВКонтакте @victoria.daineko)

Виктория Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Певица с мужем убеждены, что политик является героем нашего времени в сфере дипломатии.







«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: «Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы – это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал». Да, я, кстати, поддерживаю», – отметила артистка в интервью «Пятому каналу».