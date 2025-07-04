Компания Филиппа Киркорова задолжала перед налоговой
Компания Филиппа Киркорова задолжала налоговой 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Принадлежащая певцу ООО «Филипп Киркоров Продакшн» осуществляет деятельность в сфере исполнительских искусств. Несмотря на чистую прибыль в 148 миллионов рублей за 2024 год, во втором квартале нынешнего года организация задолжала перед ФНС 40 тысяч рублей.
Ранее в этот день эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь озвучит неприятные для актёра Дмитрия Нагиева последствия его больших долгов по «коммуналке». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: