Насилие, тяжелая утрата и борьба с психологической болезнью: жизнь и творчество звезды сериала «Чики» Ирины Горбачевой. Что она думает про СВО?
Ирина Анатольевна Горбачёва — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, блогер и музыкант, лауреат престижных премий, включая «Золотую маску» (2016), «Нику» (2018) и «Золотого орла» (2018, 2021). 10 апреля артистка отмечает 38-летие. Через какие испытания ей пришлось пройти в детстве и что разрушило ее личную жизнь — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Горбачевой: детство в Мариуполе и утрата материИрина Горбачёва родилась в украинском городе Жданов, который сегодня носит название Мариуполь. В семье, помимо нее, росли двое братьев. Первые годы жизни девочки складывались спокойно: школа, игры, занятия вокалом и хореографией.
Ситуация резко изменилась, когда у матери диагностировали онкологическое заболевание. В надежде на лечение семья переехала в Подмосковье, однако спасти женщину не удалось — вскоре после переезда она скончалась. Ирине тогда было девять лет. Горбачёва позже признавалась, что в семье избегали разговоров о трагедии. Каждый переживал боль внутри себя, не делясь эмоциями с близкими.
«Когда мама умерла, я понимала, что каждому члену семьи больно, поэтому мы не говорили об этом, тема стала табу. Став старше, я начала обвинять отца, бабушку. Сейчас я понимаю, что нужно было больше разговаривать, давать эмоциям выходить, чтобы переварить это. Мы с братьями слишком быстро повзрослели. Я чувствовала ущербность от того, что у меня нет мамы», — говорила Горбачева.
Ранняя потеря матери повлияла на формирование характера будущей актрисы. Она ощущала себя чужой среди сверстников и старалась защищаться от внешнего мира. В школьные годы Ирина выглядела как «пацанка»: активно общалась с мальчиками, проявляла жесткость и была всегда готова постоять за себя.
Раннее взросление и сложные отношения в семьеЖелание быстрее стать самостоятельной подтолкнуло Ирину побыстрее выйти на работу: уже в 14 лет она устроилась на завод. Первые заработанные деньги дали ощущение независимости, но одновременно отдалили ее от семьи. Ей показалось, что раз она может обеспечить себя сама, то больше никто и не нужен.
Кроме того, жилищные условия также осложняли ситуацию: Ирина делила небольшую комнату площадью около восьми квадратных метров с двумя братьями. Отсутствие личного пространства усиливало напряжение и мешало выстраивать близкие отношения с другими людьми.
Со временем актриса смогла наладить контакт с родными. Она откровенно обсуждала с отцом свои обиды и переживания, признавая, что в юности пыталась заслужить его любовь.
«Это было сложно — сказать папе, как я его где-то не любила, где-то злилась, где-то хотела купить его любовь и покупала, как думала», — признавалась артистка.Несмотря на внутреннюю работу, боль от утраты матери не исчезла. Горбачёва неоднократно отмечала, что воспоминания о ней остаются с ней на протяжении всей жизни. Даже спустя годы эмоциональные переживания возвращались с новой силой.
«У нас в Мариуполе звезды были достаточно близко. И я помню один из вечеров, когда мы вышли с мамой гулять, и я учила: это Ковш, а это Полярная звезда. Я вспоминаю маму всегда. Ты вроде бы многое разбираешь, пытаешься с психологической стороны все разложить, потом успокаиваешься и думаешь, что ты отпустила. А когда я приехала в Киев, у меня такая вскрылась боль, я поняла, что мамы нет, все, эта боль никуда не ушла», — делилась Ирина.
Образование и поиск себя в профессииВ детстве Ирина не планировала становиться актрисой. Она рассматривала профессии ветеринара или хореографа, мечтала преподавать хип-хоп.
После школы девушка год проработала официанткой, а затем поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина. Обучение оказалось непростым: студенты быстро осознали, что актерская профессия требует глубокого погружения и серьезной подготовки.
На третьем курсе Горбачёва столкнулась с внутренним кризисом. Она задумывалась о будущем, сомневаясь, удастся ли ей найти место в театре. В этот период важную роль сыграла поддержка художественного руководителя курса, который призвал сосредоточиться на обучении.
«Я пришла и снова начала высказывать эти свои опасения. А он сказал мне: "Ира, представь, что здесь ты, как в бункере. Может, снаружи радиация — выйдешь и умрешь. Но сейчас нужно взять максимум, чтобы потом там существовать"», — вспоминала артистка.
Театр и первые шаги в киноПосле окончания вуза Ирина Горбачёва вошла в стажерскую труппу «Мастерской Петра Фоменко». Параллельно она начала развивать карьеру в кино.
Дебют состоялся в 2008 году в фильме «Индиго». Первую заметную роль актриса получила в картине «Компенсация». Значительный профессиональный рост обеспечила работа в проекте «Молодая гвардия», а фильм «Аритмия» с ее участием завоевал Гран-при фестиваля «Кинотавр».
Популярность и влияние социальных сетейРост известности актрисы во многом связан с активностью в социальных сетях. Горбачёва записывала юмористические видео, в которых создала образ героини Оксаны с украинским акцентом. Эти ролики привлекли широкую аудиторию и повысили интерес к ее театральным работам.
Актриса отмечала, что зрители, узнавшие о ней через интернет, позже приходили на спектакли, что способствовало росту ее популярности.
Киноработы и профессиональные достиженияИрина Горбачёва рассматривалась на главную роль в фильме «Я худею», однако сложности с набором веса привели ее к другой героине — она сыграла подругу главной героини, образ которой воплотила Александра Бортич.
В 2018 году Горбачева снялась сразу в нескольких заметных проектах, включая фильмы «Тренер» и «История одного назначения», продемонстрировав широкий актерский диапазон.
Позднее в ее фильмографии появились «Громкая связь» и «Обратная связь», где она работала в составе «Квартета И». Одним из ключевых проектов стал сериал «Чики», который принес ей широкое признание.
Сериал «Чики» и борьба за проектПроект «Чики», рассказывающий историю четырех женщин, решивших изменить свою жизнь, столкнулся с серьезными трудностями на этапе запуска. Продюсеры не спешили финансировать съемки, поэтому Горбачёва вложила собственные средства в создание пилотного эпизода.
Даже после начала работы возникли проблемы: продюсеры пытались заменить актрис на других исполнительниц. Горбачёва заняла жесткую позицию и настояла на сохранении первоначального состава.
«И это после того, как мы сработались, прошли через ад на съемках пилота. В какой-то момент я сказала: либо все девочки остаются на своих местах, либо я ухожу. Это сработало», — рассказывала Ирина.Помимо кино и театра, актриса участвовала в съемках фильма «Огонь» и веб-сериала «Внутри Лапенко 2». Она также реализовала собственный проект «Я танцую по Москве», который сочетает элементы хореографии и психологической разгрузки. Горбачёва рассматривает его как форму «танцевальной терапии», позволяющей людям выражать эмоции и избавляться от внутренних зажимов.
Травматичный опыт детства и насилиеУход матери из жизни серьезно отразился на отношениях Ирины Горбачевой с противоположным полом. Любая близость вызывала у нее страх, поэтому в подростковом возрасте девушка не торопилась искать парня. Кроме того, когда Горбачевой исполнилось 11 лет, произошел инцидент, после которого она даже не могла думать об интиме.
Актриса рассказывала, как шла из школы, и в парке ее остановил незнакомый мужчина. Он заставил девочку наблюдать за тем, как занимается непристойными делами с расстояния примерно десяти шагов. Для Ирины это стало настоящим сексуальным насилием.
«Я увидела это все. Чувствовала себя грязной, достойной того, что со мной произошло. Конечно, я никому об этом не рассказала, я даже произнести не могла ни слова, мне было крайне стыдно. Это повлияло на мое отношение к мужчинам. Я не хотела, чтобы со мной разговаривали про секс, в эту сторону я даже думать не желала. В тот момент я начала презирать мужчин, у меня не было уважения к ним», — говорила она.Она отметила, что ей было сложно открывать свои чувства парням. Первый поцелуй случился только в 16 лет. При этом Ирина не встречалась ни с кем дольше трех месяцев. Если молодой человек намекал на интим, она сразу прекращала общение.
В 14 лет Ирина Горбачева пережила еще одну серьезную психологическую травму. Студенты медицинского вуза взяли у нее гинекологический мазок без предварительного согласия. Актриса отмечала, что не понимает, чем руководствовались эти люди. Возможно, они считали, что с ребенком из многодетной семьи можно поступать как угодно.
«Конечно, врачам нужно проходить практику. Но эта практика проводилась не на взрослой женщине по договоренности, а на подростке с неокрепшей психикой. Я рыдала потом днями. Чувствовала, что меня изнасиловали прилюдно, никому не рассказывала об этом. Я не могла поверить в произошедшее и одновременно думала: "Ну значит это нормально, они взрослые, так происходит и с другими, наверное"», — делилась Ирина.Эта травма осталась с Ириной на всю жизнь. Кроме того, когда Горбачева уже училась в вузе, она столкнулась с насилием со стороны своего парня. После длительных отношений мужчина впервые поднял на нее руку, а затем начался цикл насилия. На четвертый раз актриса поняла, что партнер может серьезно ее искалечить, поскольку он уже не контролировал себя. Ирина никому не рассказала об этом, потому что ей было стыдно как за него, так и за себя.
Личная жизнь Ирины Горбачевой
Брак с Григорием Калининым
Светлая полоса в личной жизни Ирины Горбачевой наступила, когда она начала встречаться с коллегой по актерскому цеху Григорием Калининым. Актриса наконец смогла довериться мужчине и даже согласилась на брак. На свадьбу Горбачева надела черное платье, и поклонники сразу заговорили, что это плохой знак. Однако тогда эти опасения казались лишь предрассудками.
Три года о паре появлялись только позитивные новости. Внезапно СМИ сообщили о разводе. Ирина называла причины разрыва довольно размыто: магия в отношениях прошла, а влюбленные стали друг другу безразличны. Однако вскоре выяснилось, что Калинин изменил супруге. Горбачева узнала об этом, когда прочитала переписку Григория в социальных сетях.
«Сработала моя интуиция. Я поняла, что нечто плохое происходит. После этого я ушла, но потом вернулась. Мне хотелось верить, что я простила измену, но это невозможно. Это все равно, что разбить чашку, но делать вид, что она до сих пор целая. Я всегда очень боялась предательства. Постоянно говорила, что если он мне изменит, то я не прощу и уйду. И вот это случилось», — объясняла она.
Второй брак с Антоном Савлеповым
Вторым супругом артистки стал солист Quest Pistols Антон Савлепов. Их история началась без намека на чувства: первая встреча произошла в компании знакомых, позже последовала совместная работа над клипом, но о свиданиях речи не шло. К тому же у Антона на тот момент уже была девушка.
Только после разрыва с прежней возлюбленной музыкант позвонил Ирине и внезапно предложил пожениться. Пара расписалась в Киеве в 2020 году и жила на две страны. Однако в 2023 году стало известно о расставании. Горбачева объясняла, что политика повлияла на их отношения. Тем не менее это не стало главной причиной развода.
«Повлияла ли политика на наши отношения? Конечно же, да, повлияла. Но это не краеугольная история, то есть не из-за этого мы разошлись. Вопрос поднялся бы в любом случае. Я думаю, мы бы не пришли к единому какому-то результату, потому что в целом все перевернулось», — отмечала она.В 2025 году Ирина Горбачева призналась, что более двух лет у нее не было отношений. По ее словам, сейчас актриса ищет партнера в приложениях для знакомств.
Ирина Горбачева про СВОВ 2024 году Ирина Горбачева в одном из интервью открыто заявила о своей позиции: она не планирует отрекаться от родины и чувствует сопричастность ко всему, что происходит в России. Актриса отметила, что, несмотря на резкую критику и «проклятия» со стороны некоторых друзей, она сознательно выбирает оставаться, жить и строить карьеру в своей стране.
«Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись», — заявила она.
Борьба Ирины Горбачевой с РППВ своих соцсетях Ирина Горбачева призналась, что с декабря прошлого года вплотную занялась вопросом лишнего веса. По словам актрисы, эта борьба потребовала комплексного подхода, поэтому она обратилась за помощью сразу к нескольким медицинским специалистам. Она обратилась к нутрициологу, гинекологу и эндокринологу. Актриса живет в состоянии менопаузы с 23 лет. Это влияет на метаболизм, вызывает вымывание кальция и остеопороз.
«А когда работаешь над спектаклями и постоянно в движении, лишние 13 кг физически сказываются на суставах. Это уже не про внешний вид», — поделилась она.
Актриса принимает специальный препарат для контроля аппетита. Она призналась, что расстройство пищевого поведения сформировалось у нее еще в детстве. Горбачева отметила, что принадлежит к поколению, где РПП — обычная история. Родители заставляли ее доедать, и со временем это превратилось в устойчивый сценарий в отношениях с едой.
Ирина Горбачева сегодняТворческий путь Ирины Горбачевой продолжается: сейчас она занята гастролями с постановкой «Почему я?» и работой в кино. На 2026 год запланирован выход двух картин с её участием — «Как Иван в сказку попал» и «900 километров до мечты».
Параллельно с этим стало известно, что в марте данные актрисы появились в базе украинского ресурса «Миротворец»** за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за участие в съемках видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».
**признан экстремистским на территории РФ