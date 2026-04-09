09 апреля 2026, 12:19

Ирина Горбачева (фото: Instagram* / irina_gorbacheva)

Ирина Анатольевна Горбачёва — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, блогер и музыкант, лауреат престижных премий, включая «Золотую маску» (2016), «Нику» (2018) и «Золотого орла» (2018, 2021). 10 апреля артистка отмечает 38-летие. Через какие испытания ей пришлось пройти в детстве и что разрушило ее личную жизнь — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Горбачевой: детство в Мариуполе и утрата матери Раннее взросление и сложные отношения в семье Образование и поиск себя в профессии Театр и первые шаги в кино Популярность и влияние социальных сетей Киноработы и профессиональные достижения Сериал «Чики» и борьба за проект Травматичный опыт детства и насилие Личная жизнь Ирины Горбачевой Ирина Горбачева про СВО Борьба Ирины Горбачевой с РПП Ирина Горбачева сегодня

Биография Ирины Горбачевой: детство в Мариуполе и утрата матери

«Когда мама умерла, я понимала, что каждому члену семьи больно, поэтому мы не говорили об этом, тема стала табу. Став старше, я начала обвинять отца, бабушку. Сейчас я понимаю, что нужно было больше разговаривать, давать эмоциям выходить, чтобы переварить это. Мы с братьями слишком быстро повзрослели. Я чувствовала ущербность от того, что у меня нет мамы», — говорила Горбачева.

Ирина Горбачева (фото: Instagram* / irina_gorbacheva)

Раннее взросление и сложные отношения в семье

«Это было сложно — сказать папе, как я его где-то не любила, где-то злилась, где-то хотела купить его любовь и покупала, как думала», — признавалась артистка.

«У нас в Мариуполе звезды были достаточно близко. И я помню один из вечеров, когда мы вышли с мамой гулять, и я учила: это Ковш, а это Полярная звезда. Я вспоминаю маму всегда. Ты вроде бы многое разбираешь, пытаешься с психологической стороны все разложить, потом успокаиваешься и думаешь, что ты отпустила. А когда я приехала в Киев, у меня такая вскрылась боль, я поняла, что мамы нет, все, эта боль никуда не ушла», — делилась Ирина.

Образование и поиск себя в профессии

Ирина Горбачева (фото: Instagram* / irina_gorbacheva)

«Я пришла и снова начала высказывать эти свои опасения. А он сказал мне: "Ира, представь, что здесь ты, как в бункере. Может, снаружи радиация — выйдешь и умрешь. Но сейчас нужно взять максимум, чтобы потом там существовать"», — вспоминала артистка.

Театр и первые шаги в кино

Популярность и влияние социальных сетей

Ирина Горбачева (фото: Instagram* / irina_gorbacheva)

Киноработы и профессиональные достижения

Сериал «Чики» и борьба за проект

«И это после того, как мы сработались, прошли через ад на съемках пилота. В какой-то момент я сказала: либо все девочки остаются на своих местах, либо я ухожу. Это сработало», — рассказывала Ирина.

Ирина Горбачева (фото: Instagram* / irina_gorbacheva)

Травматичный опыт детства и насилие

«Я увидела это все. Чувствовала себя грязной, достойной того, что со мной произошло. Конечно, я никому об этом не рассказала, я даже произнести не могла ни слова, мне было крайне стыдно. Это повлияло на мое отношение к мужчинам. Я не хотела, чтобы со мной разговаривали про секс, в эту сторону я даже думать не желала. В тот момент я начала презирать мужчин, у меня не было уважения к ним», — говорила она.

«Конечно, врачам нужно проходить практику. Но эта практика проводилась не на взрослой женщине по договоренности, а на подростке с неокрепшей психикой. Я рыдала потом днями. Чувствовала, что меня изнасиловали прилюдно, никому не рассказывала об этом. Я не могла поверить в произошедшее и одновременно думала: "Ну значит это нормально, они взрослые, так происходит и с другими, наверное"», — делилась Ирина.

Ирина Горбачева (фото: Instagram* / irina_gorbacheva)

Личная жизнь Ирины Горбачевой

Брак с Григорием Калининым

«Сработала моя интуиция. Я поняла, что нечто плохое происходит. После этого я ушла, но потом вернулась. Мне хотелось верить, что я простила измену, но это невозможно. Это все равно, что разбить чашку, но делать вид, что она до сих пор целая. Я всегда очень боялась предательства. Постоянно говорила, что если он мне изменит, то я не прощу и уйду. И вот это случилось», — объясняла она.

Второй брак с Антоном Савлеповым

Ирина Горбачева (фото: Instagram* / irina_gorbacheva)

«Повлияла ли политика на наши отношения? Конечно же, да, повлияла. Но это не краеугольная история, то есть не из-за этого мы разошлись. Вопрос поднялся бы в любом случае. Я думаю, мы бы не пришли к единому какому-то результату, потому что в целом все перевернулось», — отмечала она.

Ирина Горбачева про СВО

«Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись», — заявила она.

Борьба Ирины Горбачевой с РПП

«А когда работаешь над спектаклями и постоянно в движении, лишние 13 кг физически сказываются на суставах. Это уже не про внешний вид», — поделилась она.

Ирина Горбачева (фото: Instagram* / irina_gorbacheva)

Ирина Горбачева сегодня