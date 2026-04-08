«Запиши историю, что ты жив»: Ширвиндт по ошибке «похоронил» звезду «Сватов»
Телеведущий Михаил Ширвиндт допустил ошибку во время записи программы «Гараж», посвящённой памяти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он по ошибке заявил о смерти актёра Александра Феклистова, известного по роли в сериале «Сваты».
В беседе с NEWS.ru Ширвиндт объяснил, что неправильно выразился, говоря о друзьях, которых уже нет в живых.
«Когда я рассказал историю, что никого не осталось в живых из моих друзей, по контексту получилось так, что я упомянул Феклистова. Хотя я имел в виду, конечно, других людей, которых не стало, а он остался единственный [в живых], но как-то это не прозвучало в моём обращении. Поэтому я позвонил Саше и сказал: «Можешь записать историю, что ты жив». И объяснил ему ситуацию», — поделился Михаил.Телеведущий сообщил, что Феклистов выполнил просьбу. Ширвиндт отметил, что дружит с актёром и часто видится с ним.