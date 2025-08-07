«Наслаждается тусовками»: Смерть мужа, поддержка Украины, связь с США, проплаченный побег сына и внука. Куда пропала София Ротару?
София Ротару считается иконой советской эстрады, а её творческая карьера отражает историю целой страны. В её репертуаре гармонично сочетаются как национальные, так и космополитические песни, что позволяет слушателям из Молдовы, Украины и России воспринимать её как свою артистку. София Ротару считается иконой советской эстрады, а её творческая карьера отражает историю целой страны. Эта певица и звезда шоу-бизнеса продолжает радовать своих поклонников новыми произведениями и регулярными концертами. О том, куда пропала звезда, читайте в материале «Радио 1».
Биография и начало карьеры Софии РотаруНародная артистка СССР София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы на Украине. С ранних лет она проявляла музыкальные способности, что привело её к окончанию дирижерско-хорового факультета Черновицкого музыкального училища и Государственного института искусств имени Г. Музическу в Кишиневе. Её карьера началась в составе творческой группы, но настоящая слава пришла после выхода фильма «Червона рута», где она исполнила главную роль и ряд запоминающихся композиций.
Музыкальное наследиеЗа свою карьеру София Ротару выпустила более 20 альбомов, среди которых такие хиты, как «Я назову планету», «Лаванда», «Хуторянка», «Луна, луна» и «Было, но прошло». Её уникальный голос и харизма сделали её иконой эстрады не только на Украине, но и за её пределами.
Личная жизнь Софии РотаруВ 1968 году София вышла замуж за народного артиста Украины Анатолия Евдокименко. В этом браке родился сын Руслан. Пара прожила вместе до смерти Анатолия в 2002 году, после чего Ротару оставалась вдовой и сосредоточилась на карьере и воспитании сына.
Реакция Софии Ротару на СВОПосле начала специальной военной операции на Украине София Ротару стала вести закрытый образ жизни. В марте 2022 года она сделала заявление о поддержке Украины, опубликовав фотографию с сине-желтым платком и выразив надежду на мир. Однако после этого её активность в социальных сетях значительно снизилась.
Семейные обстоятельстваСын Софии Руслан и внук Анатолий покинули Украину в марте 2022 года. По сообщениям СМИ, они смогли выехать за деньги без проблем и обосновались в США и Европе. Руслан сейчас живет в Нью-Йорке, а Анатолий — в Париже.
«Сегодня сын Ротару Евдокименко Руслан — в Нью-Йорке, США, ведет жизнь светского льва. Внук Евдокименко Анатолий Русланович — в Париже, наслаждается тусовками и архитектурой», — написал блогер Анатолий Шарий в своих соцсетях.
Недвижимость и финансовые делаСофия Ротару, по информации Telegram-канала Mash, переписала свою недвижимость на сына. В частности, речь идет о трехкомнатной квартире площадью 120 квадратных метров на Зоологической улице в Москве, которую артистке подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. По данным источника, квартира была оценена в 65 миллионов рублей, и певица решила переоформить её на сына, чтобы избежать ненужного внимания при продаже.
Кроме того, аналогичное решение было принято и относительно трехэтажного отеля «Вилла София» в Крыму. Два года назад Ротару пыталась продать гостиницу за 2,24 миллиарда рублей, однако с тех пор она остается закрытой. Как и квартиру в Москве, отель также был переписан на сына артистки.