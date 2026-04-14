Боевая обстановка на Сумском, Харьковском и других участках фронта остаётся напряжённой. Российские войска расширяют буферную зону вдоль границы, продвигаются в районах Константиновки и Доброполья, наносят удары по резервам и логистике противника. Фиксируются новые тактические успехи ВС РФ на нескольких направлениях.
Сумская область
На Сумском направлении ВС РФ увеличивают буферную зону вдоль границы, наступая с севера и востока к областному центру. Противник на отдельных рубежах за минувшие сутки отступил до полутора километров вглубь области. Российские военные закрепляются в Новодмитровке (восточнее Краснополья) и севернее Покровки. Кроме того, штурмовики РФ вышли к Храповщине со стороны Юнаковки и Яблоновки. У Малой Корчаковки и Кочаковки продолжаются напряжённые столкновения, ВСУ контратакует, несмотря на тяжёлые потери. В Кондратовке давление нарастаеет на северо-восточной окраине. Восточнее Сум из района Поповки и Демидовки установлен контроль над Миропольским. Все контратаки ВСУ на этом направлении подавлены на этапе выдвижения.
На Краснопольском участке расширено вклинение РФ у Покровки, в восточной части Новодмитровки идут интенсивные стрелковые бои. Российские войска дробят силы противника, заставляя перебрасывать резервы. На Глуховском участке любой прорыв ВС РФ создаёт угрозу формирования Черниговско-Киевского направления. За минувшие сутки российские военные нанесли удары по скоплениям противника в Новоивановке, Катериновке, Ястребщине, Корчаковке, Павловке и Краснополье. В Шосткинском районе идёт зачистка приграничных лесных массивов, продвижение достигло 150 метров.
Харьковская область
На Харьковском направлении линия фронта остаётся без значительных изменений, идут позиционные столкновения. Пауза, связанная с перемирием, позволила ВСУ подтянуть дополнительные силы и восполнить потери на Волчанском участке. ВС РФ за минувшие сутки нанесли поражения скоплениям украинской живой силы и техники в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого.
На Липцовском направлении обстановка существенно не менялась. На Волчанском направлении штурмовые группы РФ продвинулись на шести отрезках общей глубиной до 300 метров. Интенсивные перестрелки продолжаются в Волчанских Хуторах, окрестностях города и в приграничной полосе на линии Зыбино — Волоховка — Охримовка.
Купянское направление
На Купянском участке сохраняются позиционные столкновения при активной поддержке российской авиации и ствольной артиллерии, уничтожающей вражеские укрепления. Украинские силы испытывают нехватку личного состава из-за экстренного перемещения подкреплений на Сумское и Харьковское направления. ВС РФ используют этот недостаток. На восточном берегу Оскола, у Куриловки и Ковшаровки, зафиксировано незначительное продвижение. На западном фланге ситуация остаётся прежней. Идут бои у Гуляйпольского. В Воздвижевке занята юго-восточная часть населённого пункта.
Добропольское направление
На Добропольском направлении российские войска удерживают инициативу. В данный момент идут интенсивные столкновения у Новоподгороднего, Сергеевки, Новоалександровки и Василевки. Штурмовые подразделения выполняют манёвр по охвату Белицкого с юга, одновременно продвигаясь к Шевченко и врезаясь в глубину вражеской обороны. Участок у Нового Донбасса остаётся без изменений по линии фронта.
Константиновское направление
На Константиновском направлении обстановка остаётся крайне напряжённой. У Долгой Балки и Ильиновки российские подразделения планомерно вытесняют противника на север. В юго-западной части Константиновки авиация нанесла удар тяжёлой бомбой ФАБ-3000, ликвидировав два вражеских временных пункта базирования. В центральных кварталах города идут бои. Расчёты беспилотников поражают огневые средства неприятеля, расположенные внутри жилых многоэтажек.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении боевые действия продолжаются. Российские подразделения заняли новые рубежи южнее Ставков. У Дробышево и Яровой идут встречные перестрелки, ВСУ предпринимает контратаки и сохраняет часть позиций, отдельные участки этих сёл находятся в «серой» зоне. На северных окраинах Старого Каравана, Брусино и Царицыно происходят локальные столкновения. Противник перебрасывает пехоту через реку и из Щурово. Российская авиация ведет работу по уничтожению вражеской техники, живой силы и путей снабжения противника.
Северское направление
На Северском участке украинское командование бросает резервы в контратаки с рубежей Липовки в сторону Никифоровки, а также у Дибровы и Федоровки Второй. Цель этих действий — остановить наступление российских сил южнее Рай-Александровки. Севернее этого района штурмовые группы ВС РФ зачищают лесные массивы к северу от дороги Резниковка — Каленики. Зафиксировано уверенное продвижение российских военных в районе Кривой Луки.