ВСУ отступили вглубь Украины после освобождения ВС России поселка Миропольское
В российских силовых структурах сообщили, что подразделения 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ отошли вглубь Украины после освобождения Миропольского в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало потерю населенного пункта и отход частей 21-й ОМБр.
Минобороны России 10 апреля заявило, что бойцы 15-го танкового полка группировки войск «Север» взяли под контроль Миропольское. В силовых структурах считают, что успех российских военных изменил обстановку на этом участке фронта и вынудил украинские подразделения отойти.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
