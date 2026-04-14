ВСУ отступили вглубь Украины после освобождения ВС России поселка Миропольское

Фото: iStock/Irina Piskova

В российских силовых структурах сообщили, что подразделения 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ отошли вглубь Украины после освобождения Миропольского в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.



По словам собеседника агентства, командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало потерю населенного пункта и отход частей 21-й ОМБр.

Минобороны России 10 апреля заявило, что бойцы 15-го танкового полка группировки войск «‎Север» взяли под контроль Миропольское. В силовых структурах считают, что успех российских военных изменил обстановку на этом участке фронта и вынудил украинские подразделения отойти.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

