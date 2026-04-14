ВСУ поразили энергетический объект в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по югу Запорожской области. О последствиях агрессии в своем Телеграм-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.



По его словам, ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры. В результате удара часть оборудования получила повреждения.

«Энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки», — написал Балицкий.

Ранее губернатор сообщил, что наблюдается высокая активность украинской беспилотной авиации в Мелитопольском муниципальном округе. Сведения о пострадавших не поступали.

Недавно Минобороны проинформировало об отражении атаки дронов на ряд регионов РФ. Системы ПВО работали в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени.
Александр Огарёв

