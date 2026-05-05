«Переиграть Путина»: Политолог объяснил, чем режим тишины Зеленского в День Победы отличается от перемирия России

05 мая 2026, 13:39

Политолог Светов: Зеленский уничтожает общую историю победы в ВОВ беспилотниками

Россия предложила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В ответ Киев объявил односторонний «режим тишины» на 5–6 мая, но при этом не исключил атак на Парад на Красной площади.





Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что решение Зеленского — это не стремление к миру, а попытка переиграть Москву в информационной войне.





«Он в свойственном ему стиле решил делать опережение в информационном пространстве. Путин предложил на два дня, а Зеленский делает вид, что опережает его. Теперь все будут говорить: "Путин предложил, а Зеленский — первый". Главная проблема заключается в том, что украинский "режим тишины" распространяется только на линию фронта, но не на удары вглубь российской территории. Пока Киев говорит о паузе, беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы в Киришах (Ленинградская область) и даже долетают до Чувашии», — сказал эксперт.

«Зеленский публично назвал День Победы "какой-то годовщиной", а также допустил атаку дронов на Парад на Красной площади. Пока мы говорим о том, что у нас общая история, мы были вместе, они эту историю своими беспилотниками уничтожают. Атакуют всю территорию Российской Федерации до Урала включительно. Нынешняя ситуация — не первая попытка установить тишину. Во время недавнего Пасхального перемирия, по данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушила его около 2000 раз», — подчеркнул он.

«В Минобороны России уже заявили, что в случае срыва перемирия или атаки на Парад Победы последует массированный ракетный удар по центру Киева. Я очень приветствую это заявление. Киев — столица городов русских, но сейчас это гнездо, из которого осуществляются террористические атаки», — резюмировал политолог.