Политолог Денисов: Зеленскому будут выгодны неудачи Трампа

Президент США Дональд Трамп постепенно выходит из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. Так директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Он напомнил, что ранее украинская сторона анонсировала визит в Киев спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, который должен был состояться после православной Пасхи. Однако американцы так не приехали. По данным западных СМИ, они отказались приезжать из-за отсутствия прогресса в переговорах и отказа Владимира Зеленского выводить войска с территории Донбасса.



По словам Денисова, американцы постепенно выходят из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.





«Отчасти, это обусловлено смещением внимания на другие регионы, в частности Иран. Однако более важная причина кроется в том, что Трамп все меньше видит дивидендов для себя и своей политической партии от участия в процессе, в то время как множится критика в его сторону как человека, не выполнившего свои обязательства», — сказал Денисов Общественной Службе Новостей.