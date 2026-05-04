«Лишними не будут»: Политолог объяснил причину вывода войск США из Германии

04 мая 2026, 15:05

Политолог Перенджиев: Вывод войск США из ФРГ указывает на недовольство Трампа

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских военных из Германии демонстрирует недовольство действиями канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение выразил военный политолог, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.





Напомним, Трамп заявил о планах масштабного сокращения американского военного присутствия в Германии. Сегодня там находится около 35 000 солдат и офицеров США.





«В данном случае это демонстрация недовольства Америки — прежде всего по отношению к Мерцу, его критическим замечаниям насчет отсутствия стратегии. Трамп просто хочет что-то продемонстрировать, как-то ущипнуть. Прежде всего Германию, ну и, наверное, Европу в целом», — пояснил Перенджиев в разговоре с Life.ru.