Не приехал на похороны родителей, развелся с женой и ненавидит русских: где сейчас ведущий «Орла и решки» Андрей Бедняков?
Один из самых известных ведущих популярного ТВ-проекта «Орел и решка», выходец из Мариуполя Андрей Бедняков, который после начала СВО заявил, что «теперь ненавидит всех русских», объявил о разводе с женой и коллегой по телепутешествиям Анастасией Короткой. 21 марта ему исполняется 39 лет. Как сейчас живет телеведущий, расскажет «Радио 1».
Биография Андрея Беднякова: детство и юностьАндрей Бедняков родился в Мариуполе. Его отец работал на заводе, а мать трудилась в больнице. Воспитанием будущего шоумена занималась и его старшая сестра Оксана.
В детстве будущий артист очень любил смотреть советские передачи о путешествиях: «Клуб путешественников» и «В мире животных».
После школы Бедняков не раздумывал о творческой карьере — его больше интересовал стабильный заработок. Он пошёл по стопам отца и устроился на завод электрослесарем. Позже поступил на заочное отделение Харьковского института при МВД Украины.
Именно студенческие годы стали для него поворотным моментом: он попал в команду КВН «Причём здесь мы», раскрепостился на сцене и поверил в свой юмористический талант. После окончания вуза переехал в Киев и устроился на государственную радиостанцию, где и начался его путь к славе.
Андрей Бедняков и «Орёл и решка»Настоящая популярность пришла к Беднякову после участия в тревел-шоу «Орёл и решка». Интересно, что изначально он не был главным кандидатом на роль ведущего, однако многие отказывались из-за низкого гонорара и сложного графика. Бедняков согласился и вскоре стал лицом программы, посетив более 60 стран.
«Я был очень удивлён, когда узнал, что меня утвердили. В моём загранпаспорте до этого была разве что пара турецких виз», — вспоминал Бедняков.Выяснилось, что карьера и путешествия оказались для него важнее семьи. Даже когда его отец был при смерти, шоумен отказался приехать домой из-за съёмок.
Однако вскоре ведущий неожиданно покинул шоу. Причины ухода остались загадкой: он не захотел их озвучивать. В интернете ходили слухи, что продюсеры хотели убрать из проекта его жену, поскольку зрители не слишком её жаловали. В пользу этой версии говорит и то, что вскоре Бедняков и Короткая запустили собственное тревел-шоу «Как фишка ляжет». Однако повторить успех «Орла и решки» им не удалось — проект провалился.
Личная жизнь Андрея Беднякова: 16 лет вместе и громкий разводВ 2014 году Андрей Бедняков женился на своей давней подруге, уроженке Донецка Анастасии Короткой. Они познакомились ещё во время игр КВН в Харьковском институте, а затем судьба снова свела их на съёмках программы «Большая разница». Позже девушка стала соведущей «Орла и решки», хотя зрители приняли её довольно холодно.
В 2015 году в Майами у пары родилась дочь Ксения. Девочка получила американское гражданство. Осенью 2023 года у них родился сын Остап, также в США.
Казалось бы, у пары всё было благополучно, но в 2024 году стало известно о разводе после 16 лет отношений. Бедняков написал в соцсетях длинный пост, полный благодарностей за «любовь, поддержку и чудесные годы вместе», но поклонники не обратили внимания на романтичные слова, а задались вопросом: что же стало причиной разрыва?
По слухам, Короткая не захотела жить на Украине и вместе с детьми переехала в США, в то время как Бедняков остался продолжать свои патриотические гастроли по Незалежной.
«Вы не представляете, как мне больно. Обожаю мнение профессионалов, которые решили залезть и дать свою оценку. "Бросил с двумя детьми". Ок, бейте меня, главное, не трогайте семью. За них оторву голову. А я выдержу», — говорит он.
Жизнь после начала СВО: запрет на въезд в РоссиюПосле 2022 года Андрей Бедняков начал активно поддерживать Украину и записывать эмоциональные посты в соцсетях, называя Россию «страной-агрессором» и заявляя, что «русский мир хуже самой страшной болезни».
При этом шоумен продолжил снимать тревел-контент, правда, теперь уже исключительно на украинском языке. В соцсетях он продолжает оскорблять русскоязычных подписчиков.
Реакция российских властей не заставила себя ждать: в апреле 2024 года Бедняков был внесён в список персон нон грата и получил запрет на въезд в Россию на 50 лет.
«Мне влепили запрет на въезд в Россию на 50 лет… А я так хотел в Воронеж на лето!», — отреагировал ведущий.Пока Бедняков разъезжал по Украине с концертами и публично критиковал Россию, в родном Мариуполе его мать находилась в тяжёлом состоянии. Ведущий не приехал к ней в последние дни жизни, оставив сестру Оксану в одиночестве провожать женщину в последний путь.
Позже Бедняков обвинил Россию в смерти своей матери.
«Мама слабела с каждым взрывом. Мама болела, но она бы ещё Жила! "Русский мир" — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и Альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно, что я не смогу даже попрощаться с мамой», — написал Андрей в соцсети.
Андрей Бедняков сегодняСегодня Андрей Бедняков редко появляется на телевидении. Артист развивает социальные сети и продолжает выступать на территории Украины.
Кроме того, он записывает патриотические видео и призывает помогать ВСУ.