Роскошный сюрприз: Билан поздравил Рудковскую сумкой Dior
Продюсер Яна Рудковская получила изысканный подарок от певца Димы Билана к своему 51-летию. Несмотря на то, что день рождения Яны выпал 2 января, презент дошёл до неё только сейчас.
В своём блоге Рудковская опубликовала видео распаковки подарка: в элегантной коробке с бантом оказалась сумка от французского модного дома Dior. Яна тепло охарактеризовала Билана, отметив его талант, щедрость и душевность, а также подчеркнула, что он является крестным их сына и давним другом.
Стоит вспомнить, что под руководством Рудковской Билан занял второе место на «Евровидении» в 2006 году, а в 2008-м одержал победу. Их профессиональное сотрудничество продолжалось более 20 лет, а в одном из интервью артист охарактеризовал уход от Рудковской как «сепарирование».
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России