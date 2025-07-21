21 июля 2025, 11:51

Мигель (фото: Instagram* / migelshow)

21 июля 2025 года российский хореограф, режиссёр и постановщик Мигель отмечает 43-летие. «Радио 1» расскажет о том, как сегодня живет звезда «Танцев», ​что известно о его личной жизни и какие заявления танцор сделал об СВО.





Содержание Детство Мигеля: отец с Кубы и советская реальность От мюзиклов до «Фабрики звёзд»: начало карьеры «Танцы» на ТНТ: Всероссийская слава и конфликты с коллегой Новые проекты и танцевальная школа Личная жизнь Мигеля: одиночество как выбор Судебный спор за псевдоним Что говорил Мигель об СВО и Украине

Детство Мигеля: отец с Кубы и советская реальность

Мигель (фото: Instagram* / migelshow)



«Я увидел отца в 33 года: он приехал, пожил месяц, потом уехал. И через год-полтора мы с мамой летали к нему на Кубу. Там мне понравилось, но дома себя не ощущаю. Он для меня родной человек, но я не чувствую того, что должен чувствовать сын к отцу. Просто отсутствует это. Даже не знаю, что у меня есть от отца. Это самое печальное», — отметил хореограф.

От мюзиклов до «Фабрики звёзд»: начало карьеры

«Во время нашей последней работы я охренел от ее поведения, и это стерло все. Не могу и не хочу об этом говорить. Да, она позвала меня работать на свой проект "Рождественские встречи". Она вела себя ужасно по отношению к коллективу, после этого я исключил эту букву из алфавита» — поделился танцор.

«Танцы» на ТНТ: Всероссийская слава и конфликты с коллегой

Мигель с отцом (фото: Instagram* / migelshow)



Новые проекты и танцевальная школа

Личная жизнь Мигеля: одиночество как выбор

Судебный спор за псевдоним

Мигель (фото: Instagram* / migelshow)



Что говорил Мигель об СВО и Украине

«В тот момент, когда я начал видеть на улицах очень нехорошо настроенных людей, я понял, что мне просто небезопасно там находиться», — сказал он.