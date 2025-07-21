Юлия Вавилова троллит Павла Дурова за его мускулатуру в новом посте
В личном блоге Юлии Вавиловой появилось новое фото с основателем Telegram Павлом Дуровым, в котором она подколола его за его впечатляющие бицепсы.
На снимке пара позирует в спортзале, и девушка не упустила возможности пошутить о том, как на фоне своего возлюбленного выглядит «слабой и беззащитной».
В фотокарусели Юлия разместила известный мем с двумя хаски: один из них мощный и мускулистый, а другой — обычный. Подписав фото «Идеальная пара», она добавила юмора в пост, что вызвало положительную реакцию у поклонников.
Фанаты оценили шутку Юлии и оставили ей множество комплиментов в комментариях. Некоторые из них начали предполагать, что накачанное тело Дурова может быть результатом фотошопа, а кто-то даже заподозрил его в использовании спортивных добавок для достижения такого эффекта.
Напомним, что в прошлом году 40-летний Павел Дуров впервые представил Юлию публике после инцидента в аэропорту Франции, где их задержали и допросили. В тот момент девушка была беременна, но стрессовые обстоятельства привели к потере ребенка.
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