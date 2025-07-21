Юлия Вавилова троллит Павла Дурова за его мускулатуру в новом посте

21 июля 2025, 08:21

Юлия Вавилова и Павел Дуров (Фото: Telegram-канал @julivavilovaa)

В личном блоге Юлии Вавиловой появилось новое фото с основателем Telegram Павлом Дуровым, в котором она подколола его за его впечатляющие бицепсы.