Внучка экс-президента Узбекистана Мариям Тилляева выходит замуж во второй раз после трогательного признания — фото
Мариям Тилляева показала обручальное кольцо от юного мажора из Ростова по имени Арно
Бывшая жена блогера Амирана Сардарова и внучка экс-президента Узбекистана Мариям Тилляева объявила, что выходит замуж во второй раз. Любимый Арно подарил ей обручальное кольцо. Этим девушка поделилась в личном блоге, сопроводив новость романтическим постом и фотографиями.
Мариам выложила видео, на котором будущий муж делает ей предложение, встав на одно колено. Судя по кадрам в начале клипа, Арно сам установил камеру и начал запись, желая снять реакцию любимой.
В ответ на его романтический жест Тилляева радостно кивает, затем садится Арно на колени и целует его.
«Многие говорили мне: «После второго разве ещё веришь в любовь? Угомонись. Найди спокойного, надёжного, пусть не по любви зато стабильность». А я не послушала. Я верила. И знаете что? Я нашла такого же безумного, умного, яркого и живого, как и я», — поделилась Мариям эмоциями под видео.Она посоветовала подписчикам не слушать в делах сердца посторонних людей и не терять надежду в личное счастье, даже если были неудачи и неприятный опыт. Даже если найти свою вторую половинку и открыться вновь будет трудно.
«Любовь всегда возможна. Главное не предавать себя», — добавила она.Несмотря на иностранное имя, жених Мариам родом из Ростовской области. Его семья владеет успешным бизнесом, что позволило Арно с детства путешествовать и развивать кругозор.
Тилляева также подробно рассказала историю знакомства с Арно: летом прошлого года в Куршевеле она встретила «смешного, сумасшедшего, громкого и настоящего» Арно, который покорил ее за минуты. По словам девушки, парень всего за три дня завоевал доверие ее семьи и друзей, покорив всех.
Ранее «Радио 1» рассказывало о том, как на шоу «Мастер игры» между внучкой экс-президента Узбекистана и комиком Тимуром Батрутдиновым возник конфликт. Причиной неприязни, по мнению Мариам, стал отказ девушки от ухаживаний комика.
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