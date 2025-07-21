Внучка экс-президента Узбекистана Мариям Тилляева выходит замуж во второй раз после трогательного признания — фото

21 июля 2025, 05:21

Мариям Тилляева показала обручальное кольцо от юного мажора из Ростова по имени Арно

Мариям Тилляева (Фото: Instagram* @mashatilly)

Бывшая жена блогера Амирана Сардарова и внучка экс-президента Узбекистана Мариям Тилляева объявила, что выходит замуж во второй раз. Любимый Арно подарил ей обручальное кольцо. Этим девушка поделилась в личном блоге, сопроводив новость романтическим постом и фотографиями.





Мариам выложила видео, на котором будущий муж делает ей предложение, встав на одно колено. Судя по кадрам в начале клипа, Арно сам установил камеру и начал запись, желая снять реакцию любимой.



Мариям Тилляева с бойфрендом Арно (Фото: кадр видео Instagram* @mashatilly)

В ответ на его романтический жест Тилляева радостно кивает, затем садится Арно на колени и целует его.





«Многие говорили мне: «После второго разве ещё веришь в любовь? Угомонись. Найди спокойного, надёжного, пусть не по любви зато стабильность». А я не послушала. Я верила. И знаете что? Я нашла такого же безумного, умного, яркого и живого, как и я», — поделилась Мариям эмоциями под видео.

Мариям Тилляева с бойфрендом Арно (Фото: Instagram* @mashatilly)



«Любовь всегда возможна. Главное не предавать себя», — добавила она.