Встреча с отцом в 33 года, разрыв с Пугачевой и откровения о неизбежности СВО: почему Мигель называет личную жизнь «островком свободы»?
Хореографу, режиссеру и продюсеру Сергею Мигельевичу Шестепёрову, известному миллионам зрителей как Мигель, 21 июля исполняется 44 года. Этот харизматичный танцор с кубинскими корнями прошел долгий путь от дворовых спектаклей в подмосковных Химках до статуса одного из самых влиятельных хореографов страны. Его карьера — это не только блестящие постановки и признание, но и череда громких скандалов, разочарований, судебных тяжб и болезненного одиночества. Подробности — в материале «Радио 1»
Детство Мигеля: отец с Кубы и советская реальностьСергей Мигельевич Шестеперов родился 21 июля 1982 года в подмосковных Химках. Отец, кубинец Мигель Фернандо Чамблен Месса, уехал на родину ещё до рождения сына. В СССР быть ребёнком с иностранными корнями было непросто — сверстники часто дразнили мальчика за смуглую кожу и кудрявые волосы. Мать, Татьяна Шестеперова, работала инженером и растила Сергея одна. Женщина не сразу рассказала сыну о его происхождении: в советские времена браки с иностранцами не одобряли.
Энергичный и творческий ребёнок с ранних лет тянулся к танцам. Уже в 4 года он устраивал во дворе импровизированные спектакли для соседей. Позднее мать отвела его в танцевальный кружок, что стало судьбоносным решением.
Впервые с биологическим отцом Сергей встретился только в 2014 году. Сергею на тот момент было 33 года. Он признался, что не знал о сыне и не мог вернуться в СССР.
«Я увидел отца в 33 года: он приехал, пожил месяц, потом уехал. И через год-полтора мы с мамой летали к нему на Кубу. Там мне понравилось, но дома себя не ощущаю. Он для меня родной человек, но я не чувствую того, что должен чувствовать сын к отцу. Просто отсутствует это. Даже не знаю, что у меня есть от отца. Это самое печальное», — отметил хореограф.
От мюзиклов до «Фабрики звёзд»: начало карьерыКарьера началась в 1999 году, когда 17-летний Сергей стал артистом балета в мюзикле «Метро». Здесь коллеги стали называть его Мигелем — в итоге юноша взял себе такой псевдоним. В 2002–2004 годах он выступал как солист в «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетте». Последний проект сам Мигель считает ключевым для своей творческой биографии.
В 2004 году судьба привела его на пятый сезон «Фабрики звёзд» под руководством Аллы Пугачёвой. Именно Примадонна убедила юношу не отказываться от проекта. Однако совместная работа с Пугачёвой разочаровала Мигеля. По его словам, она вела себя «ужасно по отношению к коллективу».
«Во время нашей последней работы я охренел от ее поведения, и это стерло все. Не могу и не хочу об этом говорить. Да, она позвала меня работать на свой проект "Рождественские встречи". Она вела себя ужасно по отношению к коллективу, после этого я исключил эту букву из алфавита» — поделился танцор.Деталей хореограф не раскрывает, но признаётся: прежнее восхищение певицей исчезло.
«Танцы» на ТНТ: Всероссийская слава и конфликты с коллегойНастоящая популярность пришла к Мигелю в 2014 году, когда он стал наставником и членом жюри шоу «Танцы» на ТНТ. Его жёсткий подход и высокая планка для участников сделали проект хитом. В первых сезонах шоу его напарником был Егор Дружинин — их творческое соперничество часто перерастало в конфликты. Позже к команде присоединилась Татьяна Денисова.
Одним из самых вирусных номеров шоу стало выступление под трек Apashe «No Twerk», которое привлекло внимание международной аудитории. Впоследствии канадский диджей предложил Мигелю совместно снять клип, а в проекте появился хореограф мирового уровня Джонте.
Новые проекты и танцевальная школаСегодня Мигель продолжает активно работать. Он открыл танцевальный центр «PROТАНЦЫ» в Москве, который стал одной из крупнейших площадок для молодых танцоров. В 2025 году на НТВ вышло шоу «Звёзды», где он стал наставником, танцевальная драма «Искусство падения», а также он сыграл роль учителя танцев в фильме «Холоп 2».
Личная жизнь Мигеля: одиночество как выборМигель — один из самых закрытых артистов в российском шоу-бизнесе. Он предпочитает не афишировать свою личную жизнь, называя её «единственным островком свободы». Несмотря на слухи о романах с участницами шоу «Танцы» и намёки на нетрадиционную ориентацию**, он категорически их опровергает.
Известно, что около 11 лет он встречался с девушкой, но после расставания решил не вступать в серьёзные отношения.
«То, что я в ближайшее время точно не буду делать, — превращать личное в публичное», — заявлял он в интервью изданию StarHit.Во время пандемии Мигель признался, что смирился с одиночеством и сосредоточился на творчестве.
Судебный спор за псевдонимВ 2022 году Мигель подал иск против бизнесмена Мгера Гянджумяна. Танцор пытался зарегистрировать товарный знак MIGEL для собственного бизнеса, но столкнулся с тем, что Роспатент отказал ему из-за уже существующей регистрации.
Суд по интеллектуальным правам в Москве отказал хореографу Сергею в праве использовать товарный знак MIGEL. Оппонентом артиста выступил предприниматель из Пятигорска Мгер Гянджумян, который владеет брендом с 2012 года и под этим названием занимается торговлей меховыми изделиями. Гянджумян заявил, что удовлетворён решением суда и намерен продолжить работу под привычным названием.
Что говорил Мигель об СВО и УкраинеДолгое время Мигель жил и работал на Украине, однако покинул ее в 2014 году из-за небезопасной обстановки.
«В тот момент, когда я начал видеть на улицах очень нехорошо настроенных людей, я понял, что мне просто небезопасно там находиться», — сказал он.Кроме того, в интервью Юлии Меньшовой он отметил, что был готов к началу СВО и события 24 февраля 2022 года его не удивили. По словам Мигеля, он ожидал обострения и считал его неизбежным.
«Еще два года назад в интервью я сказал, что сложности между Россией и Украиной никогда не закончатся. Я так давно наблюдаю за всеми этими событиями, с самого начала. И был готов к 24 февраля, меня это не шокировало и не испугало. Я был удивлен в том плане, что вот это наконец-то случилось. Понимал, что это неизбежно», — сказал хореограф.После начала спецоперации ему стало сложнее поддерживать отношения с украинскими друзьями.
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