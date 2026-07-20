20 июля 2026, 13:50

Мигель (фото: Instagram* / migelshow)

Хореографу, режиссеру и продюсеру Сергею Мигельевичу Шестепёрову, известному миллионам зрителей как Мигель, 21 июля исполняется 44 года. Этот харизматичный танцор с кубинскими корнями прошел долгий путь от дворовых спектаклей в подмосковных Химках до статуса одного из самых влиятельных хореографов страны. Его карьера — это не только блестящие постановки и признание, но и череда громких скандалов, разочарований, судебных тяжб и болезненного одиночества. Подробности — в материале «Радио 1»





Содержание Детство Мигеля: отец с Кубы и советская реальность От мюзиклов до «Фабрики звёзд»: начало карьеры «Танцы» на ТНТ: Всероссийская слава и конфликты с коллегой Новые проекты и танцевальная школа Личная жизнь Мигеля: одиночество как выбор Судебный спор за псевдоним Что говорил Мигель об СВО и Украине

Детство Мигеля: отец с Кубы и советская реальность

Мигель (фото: Instagram* / migelshow)

«Я увидел отца в 33 года: он приехал, пожил месяц, потом уехал. И через год-полтора мы с мамой летали к нему на Кубу. Там мне понравилось, но дома себя не ощущаю. Он для меня родной человек, но я не чувствую того, что должен чувствовать сын к отцу. Просто отсутствует это. Даже не знаю, что у меня есть от отца. Это самое печальное», — отметил хореограф.

От мюзиклов до «Фабрики звёзд»: начало карьеры

«Во время нашей последней работы я охренел от ее поведения, и это стерло все. Не могу и не хочу об этом говорить. Да, она позвала меня работать на свой проект "Рождественские встречи". Она вела себя ужасно по отношению к коллективу, после этого я исключил эту букву из алфавита» — поделился танцор.

«Танцы» на ТНТ: Всероссийская слава и конфликты с коллегой

Мигель с отцом (фото: Instagram* / migelshow)

Новые проекты и танцевальная школа

Личная жизнь Мигеля: одиночество как выбор

«То, что я в ближайшее время точно не буду делать, — превращать личное в публичное», — заявлял он в интервью изданию StarHit.

Судебный спор за псевдоним

Мигель (фото: Instagram* / migelshow)

Что говорил Мигель об СВО и Украине

«В тот момент, когда я начал видеть на улицах очень нехорошо настроенных людей, я понял, что мне просто небезопасно там находиться», — сказал он.