Джейден Федерлайн призвал не верить вирусным слухам о Бритни Спирс

20 июля 2026, 12:46

Сын Бритни Спирс высмеял теорию о «клонировании» певицы

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

19-летний Джейден Джеймс Федерлайн, сын Бритни Спирс, прокомментировал популярную в интернете конспирологическую теорию о том, что певицу якобы «клонировали» или подменили другим человеком. Во время прямого эфира в соцсетях молодой человек заявил, что подобные слухи не имеют ничего общего с реальностью.





По словам Джейдена, его удивляет, насколько легко пользователи начинают верить вирусным роликам, не пытаясь проверить достоверность информации.





«Я захожу в соцсети и вижу ролик, который набрал более миллиона лайков, с вопросом: "А Бритни Спирс вообще жива?". Хотя достаточно просто открыть её страницу в соцсетях. Из-за этого я понимаю, что многое из того, что появляется в медиа, сильно преувеличено или вовсе не соответствует действительности. Люди часто верят тому, что становится вирусным, даже не пытаясь проверить факты», — отметил он.