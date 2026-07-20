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Джейден Федерлайн призвал не верить вирусным слухам о Бритни Спирс

Сын Бритни Спирс высмеял теорию о «клонировании» певицы
Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

19-летний Джейден Джеймс Федерлайн, сын Бритни Спирс, прокомментировал популярную в интернете конспирологическую теорию о том, что певицу якобы «клонировали» или подменили другим человеком. Во время прямого эфира в соцсетях молодой человек заявил, что подобные слухи не имеют ничего общего с реальностью.



По словам Джейдена, его удивляет, насколько легко пользователи начинают верить вирусным роликам, не пытаясь проверить достоверность информации.

«Я захожу в соцсети и вижу ролик, который набрал более миллиона лайков, с вопросом: "А Бритни Спирс вообще жива?". Хотя достаточно просто открыть её страницу в соцсетях. Из-за этого я понимаю, что многое из того, что появляется в медиа, сильно преувеличено или вовсе не соответствует действительности. Люди часто верят тому, что становится вирусным, даже не пытаясь проверить факты», — отметил он.
Джейден подчеркнул, что подобные истории наглядно показывают, как быстро в интернете распространяется недостоверная информация.

Отношения Бритни Спирс с её сыновьями — Джейденом и 20-летним Шоном Престоном — долгое время оставались напряжёнными. Однако, по данным американских СМИ, в последние месяцы семье удалось постепенно наладить общение, и сейчас они продолжают восстанавливать отношения.
Софья Метелева

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