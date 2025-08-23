Нелёгкая жизнь в Израиле: что стало с комиком Семёном Слепаковым* без миллионных гонораров
Комедийный актёр и автор-исполнитель провокационных песен Семён Слепаков* уехал из России в Израиль после начала специальной военной операции (СВО). В апреле 2023 года Минюст РФ присвоил артисту статус иноагента после его резких заявлений. Что стало со Слепаковым*? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Переезд Семена Слепакова* в Израиль
О еврейских корнях Семён Слепаков* узнал от дедушки. На одном из концертов, проводимых за рубежом, комик признался, что решение уехать из России далось ему нелегко. Благодаря связям ему удалось добиться репатриации и перевезти в Израиль всю свою семью, включая бабушек и дедушек. Адаптация к новым правилам и условиям прошла быстро, и уже через несколько месяцев Слепаков* начал открыто высмеивать сложившуюся ситуацию в России. Музыкант продолжает создавать песни, которые остро критикуют сегодняшнюю обстановку в стране, вызывая негодование у многих россиян.
Теперь его творчество направлено против России, которая когда-то была для него домом и где он зарабатывал немалые деньги.
Невостребованный юморист
В апреле 2023 года российский юморист Семён Слепаков* был внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, принятое решение было мотивировано тем, что Слепаков* получал деньги из-за рубежа, в своих публичных выступлениях высказывался против специальной военной операции на Украине и негативно отзывался о российской армии и государственной службе. В мае 2023 года артист попытался оспорить статус иноагента, но суд отклонил иск.
По словам жителя Тель-Авива Михаила Хурина, жизнь для переехавших из России в Израиль артистов непростая. Заработать достойные деньги сложно, так как конкуренция среди исполнителей высока, а израильская публика предпочитает своих артистов. Кроме того, гонорары, к которым привыкли в России, например Слепаков*, в Израиле недостижимы.
«Слепаков* пытался собрать публику в помещении русского театра в Тель-Авиве. Там зал на 800 мест. Пришли примерно 200 человек. Да и то часть из них — бабушки, которых привёз благотворительный фонд в качестве культурной программы, оплатив им билеты. Старушки потом сетовали, мол, вообще ничего не поняли из его песен. Здесь люди живут собственными заботами: у нас идёт война. И уж творчество Слепакова* для нас точно неактуально.», — рассказал Хурин в беседе с NEWS.ru.
Некогда востребованный шоумен, чьи гонорары за корпоративные выступления достигали пяти миллионов рублей, сегодня вынужден снизить планку всего до 40 тысяч евро, что в переводе на российскую валюту составляет около 2,5 миллиона рублей. Более того, он готов выступать в любой точке мира, кроме России.
Райдер Слепакова* по-прежнему впечатляющий: бизнес-класс в самолёте, VIP-зал в аэропорту, машина представительского класса и роскошный номер в пятизвездочном отеле. Отдельным пунктом стоит упомянуть требование о наличии телохранителя и водителя, которые не курят и не владеют русским языком. Отмечается при этом, что ежедневные расходы на команду артиста составляют около 100 евро на человека.
Семен Слепаков* оборвал все связи
После переезда в Израиль Слепаков незамедлительно выставил на продажу свою квартиру в элитном комплексе Park Residence, расположенном неподалёку от Крымской набережной в центре Москвы. По информации СМИ, комик владел роскошными апартаментами площадью 217 квадратных метров и желал получить за них 295 миллионов рублей.
В стремлении быстро продать недвижимость, он был готов предоставить скидку покупателю в размере 25%. Сделка была завершена в начале октября 2023 года.
Талантливый комик или посредственный артист?
Напомним, что после успеха в КВН Семён Слепаков* сотрудничал с Первым каналом, писал сценарии для таких популярных юмористических проектов, как «Наша Russia», «Универ. Новая общага», «Интерны» и «СашаТаня», завоевавших любовь миллионов зрителей.
Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко в интервью NEWS.ru поделился своим мнением об известном шоумене. Он отметил, что артист обладает комедийным талантом, но его музыка не имеет художественную глубину. При этом Рудченко подчеркнул, что до 2022 года этот шоумен был одним из самых популярных и высокооплачиваемых комиков в России.
«Российское общество теперь очень остро реагирует на подобные высказывания, какие позволял себе Слепаков*. Наши люди далеко не глупы. Я <…> уверен, что поддерживать его творчество здесь никто не будет. То есть никаких концертов или гастролей. А без продажи билетов и корпоративов ему будет тяжко», — отметил критик.