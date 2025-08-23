23 августа 2025, 12:06

Семён Слепаков* (Фото: Instagram**, @slepakovsemyon)

Комедийный актёр и автор-исполнитель провокационных песен Семён Слепаков* уехал из России в Израиль после начала специальной военной операции (СВО). В апреле 2023 года Минюст РФ присвоил артисту статус иноагента после его резких заявлений. Что стало со Слепаковым*? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Переезд Семена Слепакова* в Израиль Невостребованный юморист Семен Слепаков* оборвал все связи Талантливый комик или посредственный артист?



Переезд Семена Слепакова* в Израиль

Невостребованный юморист

Семён Слепаков* (Фото: Instagram**, @slepakovsemyon)



«Слепаков* пытался собрать публику в помещении русского театра в Тель-Авиве. Там зал на 800 мест. Пришли примерно 200 человек. Да и то часть из них — бабушки, которых привёз благотворительный фонд в качестве культурной программы, оплатив им билеты. Старушки потом сетовали, мол, вообще ничего не поняли из его песен. Здесь люди живут собственными заботами: у нас идёт война. И уж творчество Слепакова* для нас точно неактуально.», — рассказал Хурин в беседе с NEWS.ru.

Семен Слепаков* оборвал все связи

Талантливый комик или посредственный артист?

Семён Слепаков* (Фото: Instagram**, @slepakovsemyon)

