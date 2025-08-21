«Меня не убили»: Сальдо рассказал, как ему удалось спастись от украинских спецслужб
Жители Херсонской области предупредили Сальдо о взрывчатке
Жители Херсонской области предупреждали губернатора региона Владимира Сальдо о взрывчатке, которая была заложена по указанию украинских спецслужб.
«В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать», — заявил он в эфире шоу Рика Санчеса на RT.
Также он отметил, что лучшая граница между Украиной и Россией была во время СССР. Тогда, по его словам, был большой стол, за которым сидели РФ и Украина.
Глава Херсонской области пояснил, что раньше граждане России и Украины соревновались в спорте и культуре. Сегодня же киевский режим и страны Запада искусственно создали противостояние между этими народами.