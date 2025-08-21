Родственники выросшего в детдоме и погибшего на СВО зятя Пригожина требуют компенсации через суд

21 августа 2025, 11:31

Пригожин рассказал о появлении тайных родственников его погибшего на СВО зятя

Иосиф Пригожин (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил о внезапном появлении «родственников» его зятя Евгения Ткаченко, погибшего в зоне СВО на Купянском направлении.





По словам собеседника NEWS.ru, незнакомые ему люди начали через суд требовать у государства денежные компенсации, положенные близким погибшего в ходе боевых действий. При этом Пригожин заявил, что Евгений вырос в детском доме и всего добивался сам, без чьей-либо помощи.



Продюсер недоумевает, что все годы, пока его дочь Даная была вместе с Евгением, никакие его родственники не объявлялись. Пригожин допускает, что деньги могут требовать мошенники. Они, добавил знаменитость, своим присутствием и финансовыми претензиями негативно влияют на моральное состояние его овдовевшей дочери.





«К сожалению, наш алчный мир так устроен. Пытаются портить жизнь моей дочери, у которой нервы и так на пределе», – отметил Пригожин.