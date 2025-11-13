Несостоявшаяся свадьба, проблемы со здоровьем и долг в 700 тысяч: как живет звезда «Универа» Мария Кожевникова и что она говорила про СВО
14 ноября актрисе, общественному и политическому деятелю Марии Кожевниковой исполняется 41 год. Звезда сериала «Универ» давно закрепила за собой статус одной из самых известных российских артисток. О том, как начиналась её карьера, чем она живёт сегодня и что известно о личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Марии Кожевниковой: детство и спортивное прошлоеМария Александровна Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве в семье известных людей. Её отец — двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, мать — преподаватель английского языка Маргарита Кожевникова.
С раннего детства Мария занималась художественной гимнастикой. По словам актрисы, именно отец настаивал на спортивной карьере дочери. К 16 годам она получила звание мастера спорта, однако решила сменить направление.
«Я не видела себя никем, кроме артистки», — вспоминала Кожевникова.Родители не одобрили выбор дочери, но Мария настояла на своём.
Первые шаги на сцене и в шоу-бизнесеПервые попытки заявить о себе Мария предприняла ещё в подростковом возрасте. В 2001 году она появилась в клипе группы «Лицей» на песню «Ты станешь взрослой».
В 17 лет Кожевникова прошла кастинг в женскую поп-группу «Любовные истории», созданную продюсером Алсу — Валерием Белоцерковским. Однако из-за постоянных творческих разногласий с продюсером певица вскоре покинула коллектив.
«Я постоянно спорила с продюсером, у меня на все была собственная точка зрения. Если что-то не нравилось, заявляла не стесняясь: "Так делать не буду"», — говорила она.В 2002 году, ещё до окончания школы, Мария поступила в ГИТИС на курс Валерия Гаркалина. Белоцерковский, после очередной ссоры с Марией, расторг с ней контракт. Девушка призналась, что сначала расстроилась, однако потом полностью сосредоточилась на учёбе и в 2006 году получила диплом ГИТИСа.
Карьера Кожевниковой в кино: успех в «Универе»Кожевникова начала сниматься ещё во время учёбы. Её дебютом стала роль секретарши в сериале «Адвокат» (2005). Позднее она появилась в проектах «Кто в доме хозяин?», «И всё-таки я люблю…», а также в исторической ленте «Слуга государев».
Настоящая популярность пришла в 2008 году после выхода ситкома «Универ» на телеканале ТНТ. Роль студентки Аллы Гришко принесла актрисе всеобщую известность.
«Это адский труд — я ходила по ресторанам, смотрела на таких девушек, отмечала для себя их жесты, взгляды, речь. И когда мне пишут зрители: "Вы играете меня", это лучшая оценка моего творчества. Я играю человека, который живет в нашем социуме», — рассказывала актриса.В 2009 году Кожевникова снялась в сериале «Кремлёвские курсанты», а в 2010-м участвовала в театральном проекте «Шикарная свадьба».
В 2012 году на экраны вышел фильм «Духless» с Данилой Козловским, где Кожевникова сыграла модель Эльвиру. Лента стала одним из самых успешных российских проектов того года, собрав более 14 млн долларов. В том же году актриса появилась в сериале «Склифосовский» в роли медсестры Анны.
«Батальонъ» и признание критиковВ феврале 2015 года Кожевникова сыграла одну из ключевых ролей в военной драме «Батальонъ», рассказывающей о создании женского батальона смерти в 1917 году. Ради достоверности актрису обрили прямо в кадре. За эту работу Кожевникова получила премию «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
«Безусловно, про женский батальон смерти я слышала и до того, как возникла идея снимать это кино. Но когда я начала погружаться в материал, передо мной открылся целый мир — новый мир, о котором я до этого не знала», — делилась она.В 2018 году Кожевникова появилась в военной драме «Собибор» Константина Хабенского, а в 2019-м — в проекте «Горе от ума», где сыграла Софью Фамусову. В 2021 году актриса вернулась на экраны в сериале «В активном поиске», однако в последние годы снимается реже.
Политическая деятельность Марии КожевниковойВ 2011 году Мария Кожевникова вступила в «Молодую гвардию Единой России» и стала кандидатом в депутаты от Общероссийского народного фронта. В декабре того же года её избрали депутатом Госдумы VI созыва, где она вошла в комитет по культуре.
Кожевникова стала соавтором ряда инициатив:
- запрет рекламы алкоголя в интернете;
- возвращение звания «Мать-героиня»;
- программа модернизации советских цирков.
Мария Кожевникова про СВОПосле начала специальной военной операции актриса заявила, что гордится своей страной.
«Мне не стыдно быть русской! А всем, кому стыдно, не надо письменного пафоса, делом это докажите, поменяйте гражданство», — написала она.Кожевникова также рассказывала, что много лет общалась с жителями Донбасса и знает их историю не по новостям.
«Психологическая война идет очень давно, ведь она всегда начинается с голов. Физическая началась восемь лет назад, и это факт, для кого-то, безусловно, неудобный. У меня работали люди из Луганска, у которых родственники остались там, и я знаю не из ТВ, как бомбили и убивали», — отметила артистка.
Долг Кожевниковой: судебное делоЛетом 2025 года стало известно, что с Марии Кожевниковой через суд требуют около 700 тысяч рублей за неоплату коммунальных услуг и парковки в доме на Рублёвке. По данным СМИ, актриса не платила по счетам около года.
В беседе с журналистами Кожевникова подтвердила информацию, отметив, что в курсе ситуации, которой занимаются ее юристы.
Личная жизнь Марии КожевниковойВ 2009 году в прессе появились слухи о скорой свадьбе Марии Кожевниковой с челябинским предпринимателем, президентом компании «Мирэль» Ильей Мительманом. Пара познакомилась в 2008-м, на одной из вечеринок в Челябинске. Между ними быстро завязались отношения, и уже через год влюблённые подали заявление в ЗАГС.
Однако до свадьбы дело так и не дошло. По данным СМИ, причиной разрыва стали постоянные вспышки ревности со стороны жениха. Кожевникова не смогла мириться с таким поведением и приняла решение расстаться.
Брак с предпринимателем Евгением Васильевым
С 2013 года Мария Кожевникова состоит в венчанном браке с предпринимателем Евгением Васильевым. Пара воспитывает четырёх сыновей. О рождении младшего ребёнка актриса сообщила чуть более двух лет назад.
Актриса не скрывает, что мечтает о пополнении в семье и не исключает возможность пятой беременности. В интервью она не раз подчёркивала, что всегда хотела большую семью и считает материнство главным предназначением женщины.
Кожевникова откровенно рассказывала, что во время двух беременностей сталкивалась с гестационным диабетом. После родов показатели сахара приходили в норму, однако актриса продолжает внимательно следить за своим здоровьем.
«К диабету я предрасположена генетически, эта болезнь была у моей бабушки, поэтому мне надо всю жизнь следить за показаниями сахара в крови. Я всегда правильно питалась, а сегодня еще больше слежу за рационом. Иногда, бывает, позволяю себе шалости, но куда без них?», — делилась артистка.Кожевникова также активно выступает против стигматизации людей с лишним весом, отмечая, что полнота не всегда связана с образом жизни.
«А вообще, пользуясь случаем, хочу выступить в защиту людей с лишним весом и сказать, что лишний вес — это не распущенность, а последствие сбоя в организме. Организм говорит о том, что он болен. И меня задевают нападки в адрес тех, кто и так страдает из-за проблем со здоровьем. Никто не выбирает сознательно болеть. Надо понимать, что таким людям и без критики непросто», — сказала она.
Возвращение в сериал «Универ» и жизнь вне съёмочной площадкиВ 2025 году на телеканале ТНТ состоялась премьера продолжения культового сериала — «Универ. 15 лет спустя». К своим ролям вернулись Мария Кожевникова, Стас Ярушин, Анна Хилькевич и другие актёры оригинального состава.
Несмотря на участие в проекте, Кожевникова сейчас редко появляется на экране. По её словам, приоритетом для неё остаются семья, воспитание детей и домашние заботы.