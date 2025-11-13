Несостоявшаяся свадьба, проблемы со здоровьем и долг в 700 тысяч: как живет звезда «Универа» Мария Кожевникова и что она говорила про СВО

13 ноября 2025, 16:01

Мария Кожевникова (фото: Instagram* / mkozhevnikova)

14 ноября актрисе, общественному и политическому деятелю Марии Кожевниковой исполняется 41 год. Звезда сериала «Универ» давно закрепила за собой статус одной из самых известных российских артисток. О том, как начиналась её карьера, чем она живёт сегодня и что известно о личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Марии Кожевниковой: детство и спортивное прошлое Первые шаги на сцене и в шоу-бизнесе Карьера Кожевниковой в кино: успех в «Универе»

«Батальонъ» и признание критиков Политическая деятельность Марии Кожевниковой Мария Кожевникова про СВО Долг Кожевниковой: судебное дело Личная жизнь Марии Кожевниковой Возвращение в сериал «Универ» и жизнь вне съёмочной площадки

Биография Марии Кожевниковой: детство и спортивное прошлое

«Я не видела себя никем, кроме артистки», — вспоминала Кожевникова.

Первые шаги на сцене и в шоу-бизнесе

Мария Кожевникова (фото: Instagram* / mkozhevnikova)



«Я постоянно спорила с продюсером, у меня на все была собственная точка зрения. Если что-то не нравилось, заявляла не стесняясь: "Так делать не буду"», — говорила она.

Карьера Кожевниковой в кино: успех в «Универе»



«Это адский труд — я ходила по ресторанам, смотрела на таких девушек, отмечала для себя их жесты, взгляды, речь. И когда мне пишут зрители: "Вы играете меня", это лучшая оценка моего творчества. Я играю человека, который живет в нашем социуме», — рассказывала актриса.

Мария Кожевникова (фото: Instagram* / mkozhevnikova)



«Батальонъ» и признание критиков

«Безусловно, про женский батальон смерти я слышала и до того, как возникла идея снимать это кино. Но когда я начала погружаться в материал, передо мной открылся целый мир — новый мир, о котором я до этого не знала», — делилась она.

Политическая деятельность Марии Кожевниковой

Мария Кожевникова (фото: Instagram* / mkozhevnikova)



запрет рекламы алкоголя в интернете;

возвращение звания «Мать-героиня»;

программа модернизации советских цирков.

Мария Кожевникова про СВО

«Мне не стыдно быть русской! А всем, кому стыдно, не надо письменного пафоса, делом это докажите, поменяйте гражданство», — написала она.

«Психологическая война идет очень давно, ведь она всегда начинается с голов. Физическая началась восемь лет назад, и это факт, для кого-то, безусловно, неудобный. У меня работали люди из Луганска, у которых родственники остались там, и я знаю не из ТВ, как бомбили и убивали», — отметила артистка.

Долг Кожевниковой: судебное дело

Мария Кожевникова (фото: Instagram* / mkozhevnikova)



Личная жизнь Марии Кожевниковой

Брак с предпринимателем Евгением Васильевым

Мария Кожевникова с семьей (фото: Instagram* / mkozhevnikova)



«К диабету я предрасположена генетически, эта болезнь была у моей бабушки, поэтому мне надо всю жизнь следить за показаниями сахара в крови. Я всегда правильно питалась, а сегодня еще больше слежу за рационом. Иногда, бывает, позволяю себе шалости, но куда без них?», — делилась артистка.

«А вообще, пользуясь случаем, хочу выступить в защиту людей с лишним весом и сказать, ⁠что лишний вес — это не распущенность, а последствие сбоя в организме. Организм говорит о том, что он болен. И меня задевают нападки в адрес тех, кто и так страдает из-за проблем со здоровьем. Никто не выбирает сознательно болеть. Надо понимать, что таким людям и без критики непросто», — сказала она.

Возвращение в сериал «Универ» и жизнь вне съёмочной площадки