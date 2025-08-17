17 августа 2025, 10:00

Николай Добрынин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

17 августа 2025 года известный российский актер театра и кино, заслуженный артист России Николай Добрынин отмечает 62-летие. Зрители знают его по множеству ролей, но особую популярность принес образ Митяя в сериале «Сваты». О его творческом пути, личной жизни и связи с Украиной расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Николая Добрынина: детство и юность Путь в профессию: попытки поступить в ГИТИС Николай Добрынин в «Сватах»: роль Митяя Личная жизнь Добрынина: разводы и рождение дочери Связь Николая Добрынина с Украиной Чем Добрынин занимается сегодня

Биография Николая Добрынина: детство и юность

«Мы настолько плохо жили, что было стыдно приглашать в гости одноклассников», — вспоминал актер.

Путь в профессию: попытки поступить в ГИТИС

«Перед членами приемной комиссии я с чувством произнес: "Николай Добрынин. Таханрох". Мне тут же сказали: "Всего доброго, до свиданья"», — рассказывал артист.

Николай Добрынин (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

«Митяй — это все мои соседи в Таганроге, все дядьки, тетки. Это единственная моя комедийная роль. До этого говорили, что не умею играть комедии. А после "Сватов" говорят: "Он Митяй! Ну какие серьезные роли?"» — отметил Добрынин.

Николай Добрынин в «Сватах»: роль Митяя

«Меня часто называют Митяем, да и Федю называют Будько. Федьку Добронравова это чуть-чуть раздражало. Мне говорят, когда видят: "Митяй, давай, давай, иди к нам". А я совершенно не Митяй, я просто очень хороший актер», — поделился артист в программе «Смысл жизни».

Николай Добрынин (фото: кадр из сериала «Сваты»)



«Моя тетя из деревни, которая не набирала мне сто лет, вдруг звонит: "Колька, зараза!" Я говорю: "Что такое, теть Валь, что случилось? 30 лет не звонила". Она спрашивает: "Ты что, пьешься? Вот мы всей станицей, 700 дворов смотрим этот сериал. Да как же ты, зараза, что ж ты это…" Я ее успокаиваю: "Тетечка, я вообще не пью, вообще. Просто я так играю"», — вспоминал Добрынин.

Личная жизнь Добрынина: разводы и рождение дочери

«Мы вроде были оба здоровые, но не получалось. Меня послали от канала „Россия“ в рамках проекта на Ближний Восток по православным местам. Я безмерно благодарен за это. Я попал в монастырь Святой Феклы в Дамаске. Как оказалось, в этот монастырь приезжали женщины намаливать детей. Я поговорил с матушкой, что дети не получаются — семья распадается. Ровно через месяц Катя забеременела», — поделился он в программе «Судьба человека».

«Теперь я хочу жить для этого человечка и берегу себя. Теперь я пристегиваюсь в машине. И не потому, что милиция штрафует. С появлением Нины я стал особенно тщательно выбирать роли. Например, мне предложили очень негативную роль с насилием по отношению к женщинам, к детям. Я отказался», — рассказал актер.

Николай Добрынин с дочерью Ниной (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



«Дочь любимая решила пойти в мою профессию. Хочу сделать частные спектакли, чтобы она начинала играть со мной. Пускай это будут первые ее пробы, но это лучше, чем ждать какие-то роли. Девочкам тяжелее гораздо. Пока ее там заметят… А я хочу изначально очень хороший материал дать, свои декорации, свои костюмы, толкового режиссера приглашу и буду делать свое производство», — объяснил актер.

Связь Николая Добрынина с Украиной

«Я ведь в Киеве часто снимался еще до "Сватов". Очень люблю Пущу-Водицу, Оболонскую набережную, на которой жил несколько месяцев. Люблю Крещатик, Андреевский спуск и Киев, который вижу с 16-го этажа гостиницы "Славутич". Люблю приземляться в Борисполе, ехать по Бориспольской трассе. Единственное, что ненавижу здесь, это киевские пробки», — поделился актер.

Чем Добрынин занимается сегодня