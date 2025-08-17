Неудачные попытки поступить в ГИТИС, два развода и мольба о дочери: что связывает с Украиной звезду «Сватов» Николая Добрынина
17 августа 2025 года известный российский актер театра и кино, заслуженный артист России Николай Добрынин отмечает 62-летие. Зрители знают его по множеству ролей, но особую популярность принес образ Митяя в сериале «Сваты». О его творческом пути, личной жизни и связи с Украиной расскажет «Радио 1».
Биография Николая Добрынина: детство и юностьНиколай Добрынин родился 17 августа 1963 года в Таганроге. Его мать работала буфетчицей, отец был следователем в милиции, но рано ушел из жизни. Большое влияние на будущего артиста оказал старший брат по матери — Александр Науменко, солист Большого театра. В детстве Николай занимался бальными танцами и пел в церковном хоре. Семья жила небогато, поэтому он рано начал работать: шил мешки, сколачивал почтовые ящики, трудился грузчиком.
«Мы настолько плохо жили, что было стыдно приглашать в гости одноклассников», — вспоминал актер.
Путь в профессию: попытки поступить в ГИТИСОкончив школу, Добрынин по совету брата отправился поступать в Москву. Первая попытка попасть в ГИТИС провалилась из-за ярко выраженного южного говора.
«Перед членами приемной комиссии я с чувством произнес: "Николай Добрынин. Таханрох". Мне тут же сказали: "Всего доброго, до свиданья"», — рассказывал артист.Вернувшись в Таганрог, он поступил в местное театральное училище. Через год, избавившись от говора, Николай снова приехал в Москву и смог поступить в ГИТИС.
В студенческие годы подрабатывал дренажником в метро, преподавал танцы и выполнял разовую работу. В 1985 году окончил актерский факультет, учился вместе с Дмитрием Певцовым.
После окончания вуза Добрынин служил в театре «Сатирикон» и в труппе Романа Витюка. Дебют в кино состоялся в 1986 году в фильме «Нужные люди». Настоящая слава пришла в 2009 году после выхода сериала «Сваты», где Добрынин исполнил роль Митяя. Позднее он снялся в спин-оффе «Байки Митяя» и других сезонах проекта.
«Митяй — это все мои соседи в Таганроге, все дядьки, тетки. Это единственная моя комедийная роль. До этого говорили, что не умею играть комедии. А после "Сватов" говорят: "Он Митяй! Ну какие серьезные роли?"» — отметил Добрынин.Помимо «Сватов», Добрынин снимался в фильмах и сериалах «Поезд до Бруклина», «На ножах», «Мосгаз», «Против всех» и других. С 2013 года играет Николая Бакина в сериале «Молодежка».
Николай Добрынин в «Сватах»: роль МитяяДобрынин рассказал, как персонаж Митяя изменил его жизнь. Несмотря на то что с момента выхода первого сезона прошло уже больше 15 лет, образ добродушного выпивохи настолько запомнился зрителям, что даже родственники актера называют его именем его с героя.
«Меня часто называют Митяем, да и Федю называют Будько. Федьку Добронравова это чуть-чуть раздражало. Мне говорят, когда видят: "Митяй, давай, давай, иди к нам". А я совершенно не Митяй, я просто очень хороший актер», — поделился артист в программе «Смысл жизни».Даже родные не всегда понимают, где заканчивается его игра и начинается реальность.
«Моя тетя из деревни, которая не набирала мне сто лет, вдруг звонит: "Колька, зараза!" Я говорю: "Что такое, теть Валь, что случилось? 30 лет не звонила". Она спрашивает: "Ты что, пьешься? Вот мы всей станицей, 700 дворов смотрим этот сериал. Да как же ты, зараза, что ж ты это…" Я ее успокаиваю: "Тетечка, я вообще не пью, вообще. Просто я так играю"», — вспоминал Добрынин.
Личная жизнь Добрынина: разводы и рождение дочериПервой супругой актера была однокурсница Оксана Баршаева*. Второй женой стала актриса Анна Терехова, дочь Маргариты Тереховой. Николай усыновил её сына Михаила, но брак распался. С нынешней супругой Екатериной Комиссаровой актер вместе с 2002 года. В 2008 году у пары родилась дочь Нина. Добрынин рассказывал, что рождение ребенка стало для него чудом — он вымолил дочь в сирийском монастыре Святой Феклы, куда попал во время съемок.
«Мы вроде были оба здоровые, но не получалось. Меня послали от канала „Россия“ в рамках проекта на Ближний Восток по православным местам. Я безмерно благодарен за это. Я попал в монастырь Святой Феклы в Дамаске. Как оказалось, в этот монастырь приезжали женщины намаливать детей. Я поговорил с матушкой, что дети не получаются — семья распадается. Ровно через месяц Катя забеременела», — поделился он в программе «Судьба человека».После появления Нины актер стал тщательнее относиться к выбору ролей и отказывался от персонажей с насилием в сюжете.
«Теперь я хочу жить для этого человечка и берегу себя. Теперь я пристегиваюсь в машине. И не потому, что милиция штрафует. С появлением Нины я стал особенно тщательно выбирать роли. Например, мне предложили очень негативную роль с насилием по отношению к женщинам, к детям. Я отказался», — рассказал актер.
Дочь Николая мечтает стать актрисой. Артист готов помочь ей, но предупреждает: в профессии он будет строгим наставником. Чтобы дать ей старт, Добрынин планирует поставить авторский спектакль с дочерью в главной роли.
«Дочь любимая решила пойти в мою профессию. Хочу сделать частные спектакли, чтобы она начинала играть со мной. Пускай это будут первые ее пробы, но это лучше, чем ждать какие-то роли. Девочкам тяжелее гораздо. Пока ее там заметят… А я хочу изначально очень хороший материал дать, свои декорации, свои костюмы, толкового режиссера приглашу и буду делать свое производство», — объяснил актер.
Связь Николая Добрынина с УкраинойВ 2014 году в интервью украинской прессе Николай Добрынин сообщил, что приобрел в стране участок земли, но из-за работы не успел построить дом. Он подчеркнул, что его брат родился на Украине, что связывает его с этой страной «очень сильными корнями». Актер много времени проводил в Киеве во время съемок «Сватов» и других проектов. Он признавался, что полюбил город, особенно Пущу-Водицу, Оболонскую набережную, Крещатик и Андреевский спуск. Единственным минусом называл киевские пробки.
«Я ведь в Киеве часто снимался еще до "Сватов". Очень люблю Пущу-Водицу, Оболонскую набережную, на которой жил несколько месяцев. Люблю Крещатик, Андреевский спуск и Киев, который вижу с 16-го этажа гостиницы "Славутич". Люблю приземляться в Борисполе, ехать по Бориспольской трассе. Единственное, что ненавижу здесь, это киевские пробки», — поделился актер.Свое отношение к проведению специальной военной операции Добрынин публично не высказывал.