15 августа 2025, 09:57

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По информации, полученной от российских силовых структур, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области принимает меры по сокрытию масштабов потерь среди своих военнослужащих. Согласно данным, украинские власти не выдают тела погибших солдат их родственникам, даже в тех случаях, когда военнослужащие скончались в полевых госпиталях.