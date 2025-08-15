Командование ВСУ скрывает масштабы потерь и не выдает тела погибших родным
По информации, полученной от российских силовых структур, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области принимает меры по сокрытию масштабов потерь среди своих военнослужащих. Согласно данным, украинские власти не выдают тела погибших солдат их родственникам, даже в тех случаях, когда военнослужащие скончались в полевых госпиталях.
Собеседник РИА Новости сообщил, что такое распоряжение, по свидетельствам пленных, было получено из вышестоящего штаба.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
