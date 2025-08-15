Сергей Лавров прибыл в Анкоридж в свитере с надписью «СССР»

15 августа 2025, 09:45

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкоридж, где состоится встреча президентов России и США. Внимание журналистов привлек его наряд: министр вышел из автомобиля в белом свитере и жилете, на котором, как предполагается, была надпись «СССР».