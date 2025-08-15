Сергей Лавров прибыл в Анкоридж в свитере с надписью «СССР»
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкоридж, где состоится встреча президентов России и США. Внимание журналистов привлек его наряд: министр вышел из автомобиля в белом свитере и жилете, на котором, как предполагается, была надпись «СССР».
Кадры с появлением Лаврова в свитере были опубликованы в Telegram-канале издания «Известия». На видео видно, как министр уверенно шагает к входу в отель.
Корреспондент издания также поинтересовался у Лаврова, бывал ли он на Аляске ранее и нравится ли ему этот регион. Министр ответил утвердительно на первый вопрос, но второй предпочел не комментировать.
15 августа в Анкоридже (Аляска) пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Мероприятие состоится в одном из зданий объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Первым о саммите сообщил президент США в своей соцсети в ночь на 9 августа, после чего Кремль подтвердил эту информацию через 20 минут.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности могут быть приняты во время встречи, чтобы предотвратить любые угрозы, включая покушение на жизнь президента России Владимира Путина.
