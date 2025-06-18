ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, методично сжимая оборону ВСУ на нескольких направлениях. Использование артиллерии, авиации и дронов позволяет эффективно разрушать укрепления и логистику противника. На Покровском направлении ВС РФ приближаются к границам Днепропетровской области, закрепляя позиции для дальнейшего продвижения. В то же время на Херсонском фронте сорвана попытка украинского десанта. На Донбассе идут ожесточённые бои — российские подразделения продвигаются у Торецка, Часова Яра и Северска, усиливая давление на оборону ВСУ. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области Вооружённые силы России восстанавливают свои позиции в районе Тёткина, однако атаки со стороны ВСУ продолжаются. Очередная попытка произошла в направлении Рыжевки, но в результате стрелкового боя украинские формирования понесли потери и не достигли успеха. Также был осуществлён штурм со стороны Бесславки, который также завершился неудачей для Киева.
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска продолжают наступление, приближаясь к административным границам Днепропетровской области. ВС РФ закрепляют позиции, создавая условия для дальнейшего продвижения.
Херсонское направление
ВСУ предприняли неудачную попытку десанта на Тендровской косе, используя 8 катеров. Один катер уничтожен дроном, второй повреждён, остальные отступили. Ночью противник обстрелял Херсон, ударив по центру города и порту. Под огонь попали также Берислав и другие населённые пункты. За сутки левобережье Херсонской области подверглось 45 обстрелам, в результате которых пострадали мирные жители.
Запорожское направление
Позиционная борьба продолжается, ВС РФ активно применяют РСЗО «Град» для ударов по ближнему тылу ВСУ. Штурмовые группы пытаются продвинуться на отдельных участках, но линия фронта остаётся стабильной. Западнее Торецка идут бои за Яблоновку и Александро-Калиново, где российские войска стремятся прорвать оборону.
Часовоярское и Северское направления
На Часовярском направлении зафиксировано продвижение ВС РФ южнее огнеупорного комбината и в районе микрорайона Шевченко. На Северском фронте российские войска продвинулись от Григоровки к Серебрянке, усиливая давление на украинские позиции.
Купянское и Краснолиманское направления
Ожесточённые бои идут в районе Двуречной, Красного Первого и Кондрашовки. На Краснолиманском направлении ВС РФ сохраняют инициативу, ведя штурмы в Глущенково, Карповке и Петровском.