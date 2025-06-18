18 июня 2025, 09:21

Фото: iStock/Artem Zakharov

ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, методично сжимая оборону ВСУ на нескольких направлениях. Использование артиллерии, авиации и дронов позволяет эффективно разрушать укрепления и логистику противника. На Покровском направлении ВС РФ приближаются к границам Днепропетровской области, закрепляя позиции для дальнейшего продвижения. В то же время на Херсонском фронте сорвана попытка украинского десанта. На Донбассе идут ожесточённые бои — российские подразделения продвигаются у Торецка, Часова Яра и Северска, усиливая давление на оборону ВСУ. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Курская область Покровское направление Херсонское направление Запорожское направление Часовоярское и Северское направления Купянское и Краснолиманское направления

Курская область

Покровское направление

Фото: iStock/Jakub Laichter



Херсонское направление

Запорожское направление

Часовоярское и Северское направления

Купянское и Краснолиманское направления