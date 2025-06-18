Пленный из ВСУ рассказал, как пьяные командиры вымогали у своих солдат деньги

18 июня 2025, 08:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Военнопленный Дмитрий Пархоменко сообщил о серьезных нарушениях в 32-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.