Пленный из ВСУ рассказал, как пьяные командиры вымогали у своих солдат деньги
Военнопленный Дмитрий Пархоменко сообщил о серьезных нарушениях в 32-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.
В видеообращении, предоставленном Минобороны России, он утверждает, что командиры подразделений находились на передовой в состоянии опьянения и вымогали деньги у подчиненных на «нужды».
Пархоменко отметил, что в бригаду отправляли военнослужащих, которые не прошли должной подготовки, что превращало службу в игру на выживание. Он также выразил мнение, что украинское руководство ведет планомерное истребление своего народа, особенно мужчин, задаваясь вопросом о том, кто будет следующим на отправку на фронт.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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