Жители Федоровки в ДНР ждали армию РФ и отказались эвакуироваться на Украину
Жители освобожденной 6 июня Федоровки в Донецкой Народной Республике поделились своими историями о том, почему они решили не эвакуироваться, несмотря на постоянные обстрелы и угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.
Юрий, один из местных жителей, рассказал о том, как украинская полиция занимала его дом, а он сам прятался, чтобы не быть насильно мобилизованным.
«Я не хочу воевать за эту страну», — отметил он, добавив, что многие жители, которые уехали, возвращаются обратно из-за отсутствия работы и средств к существованию.
Другой житель Ян также поделился своим опытом.
«В последние три года я прятался от повесток. Мы решили остаться и ждать русскую армию», — сказал он.
Его жена Галина подчеркнула, что они боялись даже показываться на улице из-за целенаправленных обстрелов со стороны ВСУ.
Валентина, еще одна жительница села, рассказала о том, как они прятались в подвалах, опасаясь за свою жизнь. Она отметила, что российские солдаты, пришедшие в село, сразу же поделились с ними продуктами, в отличие от украинских военнослужащих.
В результате усилий российских военнослужащих группировки «Восток» 11 оставшихся жителей были эвакуированы из Федоровки, которая продолжает подвергаться обстрелам со стороны ВСУ.