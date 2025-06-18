18 июня 2025, 08:39

Фото: iStock/IherPhoto

Жители освобожденной 6 июня Федоровки в Донецкой Народной Республике поделились своими историями о том, почему они решили не эвакуироваться, несмотря на постоянные обстрелы и угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.





Юрий, один из местных жителей, рассказал о том, как украинская полиция занимала его дом, а он сам прятался, чтобы не быть насильно мобилизованным.





«Я не хочу воевать за эту страну», — отметил он, добавив, что многие жители, которые уехали, возвращаются обратно из-за отсутствия работы и средств к существованию.

«В последние три года я прятался от повесток. Мы решили остаться и ждать русскую армию», — сказал он.