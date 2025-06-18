Минобороны РФ сообщает об уничтожении 48 украинских БПЛА за ночь
Ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.
Согласно данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Брянской областью — 14 аппаратов. В Курской области были сбиты 11 БПЛА, в Орловской области — 10, в Белгородской области — 5. Также зафиксированы случаи уничтожения дронов в Тульской (3), Калужской (2) и Московской (2) областях, а также один БПЛА над Липецкой областью.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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