Минобороны РФ сообщает об уничтожении 48 украинских БПЛА за ночь

18 июня 2025, 07:58

Фото: iStock/NiseriN

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.