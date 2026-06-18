18 июня 2026, 08:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские подразделения продолжают наносить удары по объектам и технике ВСУ сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. В работе задействованы вертолеты, артиллерия, ударные беспилотники, дроны-перехватчики и снайперские группы, которые выполняют широкий спектр задач — от поражения опорных пунктов до уничтожения воздушных целей. При этом российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированные атаки беспилотников. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Удар с воздуха по замаскированным позициям Охота на беспилотники в зоне СВО «Свободная охота» на технику ВСУ Невидимые защитники от воздушных угроз Удар «Града» по лесополосе Срыв снабжения в Запорожской области Точные координаты для решающего удара Масштабная работа ПВО

Удар с воздуха по замаскированным позициям

Фото: iStock/Terry Papoulias

Охота на беспилотники в зоне СВО

«Свободная охота» на технику ВСУ

Фото: iStock/ZenitX

Невидимые защитники от воздушных угроз

Удар «Града» по лесополосе

Фото: iStock/aapsky

Срыв снабжения в Запорожской области

Точные координаты для решающего удара

Фото: iStock/NiseriN

«Получили координаты укрепленного пункта противника, выдвинулись и отработали по цели. Враг был разбит и оставил позицию. Расчеты БПЛА нашего дивизиона дают точные координаты, благодаря чему точность попадания значительно возрастает. Также они сопровождают боевую машину до огневой позиции и обратно, ведут наблюдение, чтобы вражеские беспилотники не вскрыли наши позиции».

Масштабная работа ПВО