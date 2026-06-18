Невидимые снайперы, «свободная охота» на технику ВСУ и более 500 сбитых дронов: последние новости СВО на 18 июня
Российские подразделения продолжают наносить удары по объектам и технике ВСУ сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. В работе задействованы вертолеты, артиллерия, ударные беспилотники, дроны-перехватчики и снайперские группы, которые выполняют широкий спектр задач — от поражения опорных пунктов до уничтожения воздушных целей. При этом российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированные атаки беспилотников. Подробности — в материале «Радио 1».
Удар с воздуха по замаскированным позициям
Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил боевую задачу в зоне ответственности группировки войск «Центр». Перед вылетом летчики получили координаты скопления живой силы и замаскированного опорного пункта ВСУ.
Во время выполнения задания по указанным координатам был нанесен удар легкой многоцелевой управляемой ракетой. После завершения атаки разведка подтвердила поражение цели. Закончив выполнение поставленной задачи, экипаж вернулся на аэродром базирования.
Охота на беспилотники в зоне СВО
На Добропольском направлении расчеты дронов-перехватчиков соединения специального назначения группировки войск «Центр» продолжают круглосуточный контроль воздушного пространства как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника.
Используя современные радиотехнические средства разведки, операторы своевременно обнаруживают малоразмерные воздушные цели на значительном расстоянии. После определения и классификации объектов специалисты немедленно приступают к их перехвату и уничтожению, поддерживая постоянную связь с командным пунктом.
В ходе боевой работы были уничтожены ударные беспилотники самолетного типа ВСУ «Хорнет», «Блискавка» и «Hero», а также разведывательные БПЛА «Лелека» и «Шарк». Для поражения целей применяются как таран, так и штатное вооружение дронов-перехватчиков. Оперативный запуск после получения целеуказания позволяет быстро реагировать на появление беспилотников в зоне ответственности подразделений.
Благодаря слаженным действиям расчетов противник несет значительные потери в ударных и разведывательных БПЛА, что снижает его возможности по ведению разведки и нанесению ударов.
«Свободная охота» на технику ВСУ
Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем, действующие в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», в режиме «свободной охоты» выявляют и поражают технику противника на Добропольском направлении.
В ходе очередных вылетов операторы поразили бронетранспортер, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», танк, а также другую замаскированную механизированную технику формирований ВСУ.
Подразделения беспилотных систем ежедневно наносят удары по живой силе и технике противника, нарушая логистические маршруты, снабжение и перемещение подразделений ВСУ.
Невидимые защитники от воздушных угроз
На Днепропетровском направлении расчет снайперов мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» обеспечивал защиту артиллерийских и штурмовых подразделений от беспилотников противника.
В зоне их ответственности находились квадрокоптеры, FPV-дроны, тяжелые коптеры, разведывательные «Мавики» и ударные беспилотники самолетного типа. За время выполнения боевой задачи военнослужащие уничтожили десятки тяжелых БПЛА и сотни FPV-дронов и других беспилотных аппаратов.
Для поражения воздушных целей использовались снайперские винтовки, пулеметы и автоматы с оптическими прицелами. Особую роль играла маскировка — бойцы часами оставались неподвижными, полностью сливаясь с окружающей местностью.
Нередко противник пытался обнаружить позиции снайперов с помощью FPV-дронов, которые имитировали атаки и провоцировали военнослужащих на движение. В таких условиях главным становилось сохранение спокойствия и выдержки. Именно хладнокровие и качественная маскировка позволяли оставаться незамеченными и продолжать выполнение поставленных задач.
Удар «Града» по лесополосе
Военнослужащие 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на Добропольском направлении.
Во время воздушной разведки были обнаружены несколько опорных пунктов противника, оборудованных в лесополосе. Координаты целей незамедлительно передали артиллеристам. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» оперативно занял огневую позицию и нанес удар 122-мм неуправляемыми реактивными снарядами по выявленным объектам и скоплению живой силы.
После выполнения огневой задачи расчет быстро покинул позицию, чтобы избежать ответного удара, пополнил боекомплект и вновь подготовился к дальнейшей работе. По данным объективного контроля, все обнаруженные цели были уничтожены.
Слаженное взаимодействие разведчиков и артиллеристов позволяет оперативно выявлять и подавлять узлы обороны, уничтожать пункты управления БПЛА, живую силу и объекты тыловой инфраструктуры противника.
Срыв снабжения в Запорожской области
В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил перемещение квадроциклов ВСУ с материальными средствами и роботизированных платформ, доставлявших грузы на передовые позиции.
После получения данных операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли серию ударов по обнаруженным объектам. В результате были уничтожены квадроциклы с грузом, роботизированные комплексы, а также замаскированные полевые склады с боекомплектом.
Эти действия позволили сорвать подвоз материальных средств и осложнить снабжение подразделений ВСУ на данном участке специальной военной операции.
Точные координаты для решающего удара
Еще одна успешная операция группировки войск «Восток» прошла в Запорожской области. Военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона 39-й мотострелковой бригады 68-го гвардейского корпуса уничтожили долговременные укрепленные позиции ВСУ.
Предварительно разведывательный расчет БПЛА обнаружил сеть укрепленных опорных пунктов, определив их характер и точные координаты. После получения данных расчет БМ-21 «Град» выдвинулся на позицию, выполнил наведение и нанес удар по противнику.
Командир боевой машины с позывным «Малой» рассказал о выполнении задачи и взаимодействии с операторами беспилотников:
«Получили координаты укрепленного пункта противника, выдвинулись и отработали по цели. Враг был разбит и оставил позицию. Расчеты БПЛА нашего дивизиона дают точные координаты, благодаря чему точность попадания значительно возрастает. Также они сопровождают боевую машину до огневой позиции и обратно, ведут наблюдение, чтобы вражеские беспилотники не вскрыли наши позиции».
Уничтожение целей подтвердили данные объективного контроля, поступавшие в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов. Координация действий реактивной артиллерии и подразделений беспилотной авиации осуществлялась с командного пункта при помощи средств связи отечественного производства.
Масштабная работа ПВО
Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 555 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Из них на подлете к Москве уничтожили около 180 дронов. Работа подразделений ПВО продолжается.