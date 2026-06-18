Воробьёв подвёл промежуточные итоги массовой атаки ВСУ на Подмосковье

18 июня 2026, 06:53

Фото: Telegram @vorobiev_live

Ранним утром 18 июня украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Московскую область. В некоторых населенных пунктах зафиксированы повреждения жилого фонда и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.





Губернатор региона Андрей Воробьёв заявил, что в Жуковском на улице Гагарина дрон поразил многоквартирный дом. Всех жильцов оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Кроме того, обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома в Электростали. Небольшие ранения получила местная жительница, медики оказали ей помощь на месте происшествия. Вместе с тем на улице Радио упавшие фрагменты дрона спровоцировали пожар в автомобиле.



«В Люберцах зафиксированы несколько мест падения обломков БПЛА. Повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Кроме того, обломки БПЛА упали на крышу торгового центра «Белая Дача», что привело к возгоранию. Уточняется информация о площади пожара и возможных пострадавших», — написал Воробьев в Телеграм-канале.