18 июня 2026, 07:36

Лебедев: дезертиры из ВСУ уклоняются от мобилизации, используя документ погибших

Фото: iStock/m_a_n

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские дезертиры покупают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста, чтобы легализоваться и избежать повторного призыва. Об этом пишет РИА Новости.