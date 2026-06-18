Появилась информация о схеме с документами погибших мобилизованных
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские дезертиры покупают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста, чтобы легализоваться и избежать повторного призыва. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на Украине работают частные организации, они оказывают юридическую помощь жителям, в том числе помогают восстановить утраченные документы. Именно туда, как утверждает Лебедев, начали обращаться дезертиры из ВСУ предпенсионного возраста. Он рассказал, что для такого человека ищут данные погибшего или пропавшего без вести украинца пенсионного возраста, если его нет в базе погибших. После этого оформляют паспорт с именем и возрастом этого человека, но с фотографией обратившегося дезертира. Лебедев утверждает, что такая схема помогает уклониться от повторной мобилизации. По его данным, услуга стоит от 800 до 1000 долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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