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BZ: На Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника ВСУ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника, воевавших на стороне ВСУ. Об этом сообщает Berliner Zeitung.



По данным газеты, 446 боевиков официально внесли в список пропавших без вести. Еще о 56 случаях сообщили родственники, потерявшие связь с близкими. В мае украинские волонтеры заявляли, что подразделения ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без обеспечения.

Ранее попавший в плен российским военным группировки войск «Север» колумбийский наемник Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о вербовке жителей Боготы. По его словам, вербовщик обещал службу в тылу, безопасность и отсутствие участия в боях, однако затем его отправили на линию фронта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

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