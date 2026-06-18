BZ: На Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника ВСУ
На Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника, воевавших на стороне ВСУ. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
По данным газеты, 446 боевиков официально внесли в список пропавших без вести. Еще о 56 случаях сообщили родственники, потерявшие связь с близкими. В мае украинские волонтеры заявляли, что подразделения ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без обеспечения.
Ранее попавший в плен российским военным группировки войск «Север» колумбийский наемник Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о вербовке жителей Боготы. По его словам, вербовщик обещал службу в тылу, безопасность и отсутствие участия в боях, однако затем его отправили на линию фронта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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