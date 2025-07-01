Никита Джигурда объяснил, как участники «голой вечеринки» Ивлеевой могли избежать скандала

01 июля 2025, 15:30

Джигурда: если бы на «голой» вечеринке объявили сбор для СВО, претензий не было

Никита Джигурда (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актер Никита Джигурда в эфире шоу «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» высказался о скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. По его мнению, главной ошибкой организаторов стало то, что мероприятие никак не было связано с поддержкой СВО.







«Если бы они пригласили Джигурду, я бы вышел и сказал: "Дамы и господа, поднимем бокалы за ребят и девчат на Донбассе, которые дают нам возможность здесь зажигать. Те деньги, которые мы тут собрали, мы пошлем ребятам на медикоменты, на бронижилеты, на защиту"», — отметил артист.

«И я, и Настя Волочкова помогали СВО. Она подбадривала ребят, мы с ней даже сделали детский проект», — добавил он.