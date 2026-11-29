Ночные удары по объектам ВСУ в Кременчуге, Одессе и Запорожье, срыв снабжения и потери противника: последние новости СВО на 29 ноября
За последние сутки российские вооружённые силы атаковали украинские тыловые объекты, вывели из строя узлы связи и командные пункты беспилотников ВСУ, а также нарушили логистику противника на Днепропетровском направлении. Группировки «Центр» и «Север» продолжали наступление и укрепили свои тактические позиции на фронтах СВО. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 1 017 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над Республикой Татарстан. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 29 ноября российские беспилотники поразили объекты энергетики, топливной инфраструктуры и морские суда, работавшие на украинскую армию. Так, согласно данным Минобороны РФ, под удары попала табачная фабрика «JTI Ukraine» в Кременчуге, где наладили выпуск боеприпасов. В Одессе уничтожен логистический центр «Мирс», служивший для складирования и распределения военных грузов.
В Запорожье разрушен автожелезнодорожный мост Преображенского, пересекающий Днепр. Этот мост обеспечивал логистику для военных операций на Донбассе. В Шостке Сумской области ликвидирован склад дронов большой и средней дальности. Кроме того, в Черном море, в 93 км юго-западнее Одессы, поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для ВСУ.
Уничтожение узлов связи ВСУ на Запорожском направленииОператоры беспилотных подразделений группировки «Восток» в ходе воздушной разведки в Запорожской области обнаружили вражеские средства связи и управления дронами: антенные устройства, ретрансляторы и терминалы Starlink. По выявленным позициям ударные расчеты нанесли серию огневых ударов, применяя отечественные комплексы геопривязки и управления. В результате поражения ликвидированы антенны наведения БПЛА, ретрансляторы и спутниковые станции противника, что снизило устойчивость обороны ВСУ.
Кроме того, в лесополосах Запорожской области ВС РФ выявлены вражеские пункты управления беспилотной авиацией. По координатам отработали расчеты 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика», проведя серию огневых налетов. Удары разрушили укрепленные блиндажи, укрытия и оборудованные огневые позиции противника.
Срыв снабжения ВСУ на Днепропетровском направленииОператоры ударных FPV-беспилотников поволжского соединения спецназначения группировки «Центр» планомерно ликвидируют живую силу и наземные роботизированные платформы формирований ВСУ на Днепропетровском направлении. По информации Минобороны РФ, расчеты беспилотных систем круглосуточно отслеживают пути перемещения личного состава и техники, следующих для ротации и подвоза к подразделениям противника. Атаки с воздуха на боевиков и их транспорт наносятся днем и ночью, при этом уничтожаются как одиночные, так и групповые цели. Точность работы операторов позволяет эффективно сокращать численность вражеских частей и лишает ВСУ возможности регулярно пополнять запасы боеприпасов и продовольствия.
Также операторы разведывательных дронов подразделения беспилотных систем ВС РФ в зоне ответственности зафиксировали передвижение живой силы ВСУ и площадку для запуска вражеских беспилотников. Узел управления дронами противник разместил среди частных домов в одном из населенных пунктов. Данные о цели поступили на командный пункт, где решили задействовать артиллерию. Расчет нанес огневое поражение, а операторы БПЛА в реальном времени корректировали стрельбу, фиксируя попадания и уточняя установки. Серия ударов уничтожила пункт управления вместе с техникой и личным составом врага.
Успехи группировки войск «Центр»Группировка «Центр» продолжила активные наступательные действия. За прошедшие сутки удары по живой силе и технике нанесены двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, трем бригадам нацгвардии и бригаде спецназначения в районах Андреевки, Новопавловки, Старорайского и Курицино в ДНР, а также Райполя в Днепропетровской области. Украинские формирования потеряли более 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и боевую машину РСЗО.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения группировки «Север» за минувший день улучшили свое тактическое положение. На Харьковщине поражены живая сила и техника трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины в районах Новоселовки, Хатнего, Завадского, Подсреднего, Сосновки и Циркунов.
На Сумщине удары нанесены по формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Ольшанки, Вакаловщины, Вязового, Великой Чернетчины и Песчаного. Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.