29 ноября 2026, 09:37

Фото: Минобороны РФ

За последние сутки российские вооружённые силы атаковали украинские тыловые объекты, вывели из строя узлы связи и командные пункты беспилотников ВСУ, а также нарушили логистику противника на Днепропетровском направлении. Группировки «Центр» и «Север» продолжали наступление и укрепили свои тактические позиции на фронтах СВО. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Уничтожение узлов связи ВСУ на Запорожском направлении Срыв снабжения ВСУ на Днепропетровском направлении Успехи группировки войск «Центр» Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Уничтожение узлов связи ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Срыв снабжения ВСУ на Днепропетровском направлении

Успехи группировки войск «Центр»

Фото: Минобороны РФ

Успехи группировки войск «Север»