Названо число летевших к Москве беспилотников
Этой ночью в направлении Московского региона летели 462 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «МАКС».
По данным градоначальника, большинство беспилотников сбили на дальних подступах, а 123 дрона перехватили на подлете к Москве. Он также отметил, что попытка атаки была предпринята в период с 23:00 пятницы, 27 ноября, по 07:00 субботы, 28 ноября.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. Беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в селе Богдановка. Известно, что транспорт следовал по маршруту Черниговка — Бердянск.
В этот момент в салоне находились водитель и два пассажира — все они получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где они получили необходимую помощь.
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