27 февраля 2026, 09:27

Фото: iStock/Enes Simsek

Российские войска продвигаются в Донбассе и Сумской области, в тылу и на границе гремят взрывы, а на международной арене обсуждают сроки завершения конфликта. На фоне атак беспилотников, заявлений о «миротворческой миссии» и громких обещаний Вашингтона ситуация остаётся напряжённой и противоречивой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Прорыв под Глуховом и Краснопольем: затишье у Курска и давление на Сумщине Купянск, Оскол и замёрзшие наёмники Константиновка и Красный Лиман: проблемы с логистикой и городские бои 95 дронов за ночь и удары по столице «Птицы Мадьяра» и 3D-антенны: удары по мнимым целям Обмен телами и переговоры об удерживаемых «Трамп уже за 24 часа СВО останавливал»: новые обещания президента США Поджоги по указке мошенников: задержания в Новосибирской области

Прорыв под Глуховом и Краснопольем: затишье у Курска и давление на Сумщине

Фото: iStock/vadimrysev

Купянск, Оскол и замёрзшие наёмники

«Украинский «контрнаступ» захлебнулся, так толком и не начавшись, и теперь идёт игра «кто кого пересидит». Скорее всего, какая-то минимальная активность с движением той или другой стороны будет здесь только к началу весны, когда начнёт сходить снег», — говорится в материале «Военной хроники».

Константиновка и Красный Лиман: проблемы с логистикой и городские бои

«Севернее Константиновки после подрыва дамбы в болото превратился участок дороги на Дружковку. Противник зажат, у них нет возможности осуществлять логистику с Краматорском».

Фото: iStock/Michele Ursi

95 дронов за ночь и удары по столице

Фото: iStock/Olena Bartienieva

«Птицы Мадьяра» и 3D-антенны: удары по мнимым целям

Обмен телами и переговоры об удерживаемых

«Трамп уже за 24 часа СВО останавливал»: новые обещания президента США

«Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, на что Трамп ответил, что он длится уже слишком долго, и выразил пожелание, чтобы конфликт закончился через месяц», — приводит издание слова собеседника.

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

«Скорее всего, следующая встреча будет в Эмиратах, а именно — в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта».

«Трамп уже за 24 часа СВО останавливал, и то, что он очень скоро остановит конфликт — я бы не обращал большого внимания на новые появляющиеся сроки и на всякий оптимизм. (...) В принципе, Трампу всё равно, на каких условиях. Главное, чтобы он прекратился. (...) Трамп очень бы хотел, но никто ему этого сделать не даст».

Поджоги по указке мошенников: задержания в Новосибирской области