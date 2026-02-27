Новые обещания Трампа, замёрзшие наёмники и напечатанные на 3D-принтере антенны Starlink: последние новости СВО на 27 февраля
Российские войска продвигаются в Донбассе и Сумской области, в тылу и на границе гремят взрывы, а на международной арене обсуждают сроки завершения конфликта. На фоне атак беспилотников, заявлений о «миротворческой миссии» и громких обещаний Вашингтона ситуация остаётся напряжённой и противоречивой. Подробности — в материале «Радио 1».
Прорыв под Глуховом и Краснопольем: затишье у Курска и давление на Сумщине
Впервые за долгое время украинские силы не проявляли активности у границы с Курской областью, тогда как российские подразделения наращивают наступление в соседней Сумской области. Бои разворачиваются в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах, где, по данным сводок, за сутки уничтожено более 90 украинских военных, а также гаубица Д-20, станция РЭБ «Анклав», внедорожники, багги, склады и пункты управления БПЛА.
О внутреннем напряжении в рядах ВСУ говорит инцидент в 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде: военнослужащий, заявивший о намерении покинуть часть, вступил в конфликт с офицером. Командир получил ножевое ранение и был госпитализирован, а солдат оказался в карцере.
Купянск, Оскол и замёрзшие наёмники
На харьковском направлении фиксируются новые эпизоды применения FPV-дронов — один из беспилотников на оптоволокне обнаружили на северной окраине Харькова. Основные столкновения продолжаются вдоль реки Оскол.
В районе Купянска, по информации источников, украинское командование задействовало бразильских наёмников. Их тела, как сообщается, были найдены у станции Куриловка. Предположительно, они погибли от холода и голода. При этом в самом Купянске ситуация характеризуется как стабильная, а наступление ВСУ остановлено.
«Украинский «контрнаступ» захлебнулся, так толком и не начавшись, и теперь идёт игра «кто кого пересидит». Скорее всего, какая-то минимальная активность с движением той или другой стороны будет здесь только к началу весны, когда начнёт сходить снег», — говорится в материале «Военной хроники».
Дополнительный удар по снабжению украинских подразделений в регионе нанесли бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север». По данным РИА Новости, уничтожено более 25 транспортных средств, задействованных в логистике. Операторы беспилотников и воздушной разведки отслеживают маршруты подвоза провизии и боекомплекта, атакуя как грузовой, так и малогабаритный транспорт.
Константиновка и Красный Лиман: проблемы с логистикой и городские бои
В Донецкой Народной Республике российские штурмовые подразделения продвигаются в направлении Славянска и действуют внутри Константиновки. Военный корреспондент Павел Кукушкин, которого цитирует LIFE.ru, сообщил о серьёзных трудностях украинской стороны:
«Севернее Константиновки после подрыва дамбы в болото превратился участок дороги на Дружковку. Противник зажат, у них нет возможности осуществлять логистику с Краматорском».
Бои идут и в Красном Лимане. По сообщениям профильных каналов, продвижение осуществляется малыми группами в городской застройке.
95 дронов за ночь и удары по столице
Система ПВО продолжает отражать массированные атаки беспилотников. По данным Минобороны, за минувшую ночь уничтожены и перехвачены 95 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, а также над Московским регионом — пять аппаратов направлялись в сторону Москвы. Кроме того, цели сбиты над Чёрным и Азовским морями.
Вечером 26 февраля, с 20:00 до 23:00 мск, средства ПВО ликвидировали ещё 53 беспилотника над рядом регионов, включая Крым и Подмосковье. Двенадцать из них летели непосредственно на столицу.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх дронов, направлявшихся к городу. Всего с 16:42 26 февраля было сбито 27 аппаратов. Информации о пострадавших не поступало.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также заявил об уничтожении двух беспилотников над регионом.
Тем временем над Воронежем прогремела серия взрывов — по информации Telegam-канала SHOT, жители слышали около пяти хлопков, от которых дрожали стёкла, а в небе были видны яркие вспышки. Также сообщалось о жужжании низколетящих БПЛА со стороны реки Воронеж. В Белгороде, предварительно, зафиксированы удары ракетами HIMARS — прозвучало около 20 взрывов, после чего в ряде районов пропало электричество.
«Птицы Мадьяра» и 3D-антенны: удары по мнимым целям
Разведчик 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Смоленск» рассказал, что украинское подразделение «Птицы Мадьяра» наносит удары по ложным позициям. Для их создания используются антенны Starlink, напечатанные на 3D-принтере.
По его словам, противник отчитывается о поражённых целях и получает боевые выплаты. Также в подразделении организовано производство корпусов для техники на 3D-принтерах, что позволяет формировать мнимые объекты и вводить солдат ВСУ в заблуждение.
Обмен телами и переговоры об удерживаемых
Киев получил 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ, тогда как российской стороне переданы останки 35 военных. Эти цифры демонстрируют масштаб потерь.
Параллельно ведутся переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Украина просит вернуть граждан, осуждённых в России за пособничество терроризму, и готова передать похищенных жителей Курской области.
«Трамп уже за 24 часа СВО останавливал»: новые обещания президента США
Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться завершения конфликта в течение месяца.
«Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, на что Трамп ответил, что он длится уже слишком долго, и выразил пожелание, чтобы конфликт закончился через месяц», — приводит издание слова собеседника.
Владимир Зеленский заявил, что следующая трёхсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, состоится в Абу-Даби в начале марта:
«Скорее всего, следующая встреча будет в Эмиратах, а именно — в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта».
В Женеве 17–18 февраля уже прошли переговоры трёх сторон, а также отдельная встреча делегаций США и Украины, где обсуждались механизмы экономической поддержки и восстановления.
Политолог Дмитрий Дробницкий скептически оценивает перспективы быстрого урегулирования:
«Трамп уже за 24 часа СВО останавливал, и то, что он очень скоро остановит конфликт — я бы не обращал большого внимания на новые появляющиеся сроки и на всякий оптимизм. (...) В принципе, Трампу всё равно, на каких условиях. Главное, чтобы он прекратился. (...) Трамп очень бы хотел, но никто ему этого сделать не даст».
По его мнению, для реальных изменений потребуются серьёзные сдвиги во внутренней политике США, на которые американский лидер, судя по всему, не готов.
Поджоги по указке мошенников: задержания в Новосибирской области
На фоне происходящего на фронте в тылу фиксируются тревожные инциденты. В Новосибирской области задержали двоих студентов 17 и 18 лет, пытавшихся поджечь бензоколонки на улице Военной и в микрорайоне Южный. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Молодые люди оплачивали топливо перед тем, как устроить возгорание. Сотрудники заправок оперативно потушили огонь. Следствие установило, что задержанные действовали под руководством мошенников, которые завладели их аккаунтами на «Госуслугах» и представлялись сотрудниками государственных органов. Полиция устанавливает возможные связи с кураторами.