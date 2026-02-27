Логистика ВСУ в Харьковской области под угрозой
Бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север» разрушили планы украинских сил в Харьковской области, уничтожив более 25 транспортных средств, предназначенных для доставки грузов. Об этом пишет РИА Новости.
Операторы беспилотников и воздушной разведки внимательно следят за передвижениями противника на ключевых маршрутах. Они нацеливаются на грузовые и легковые автомобили, а также малогабаритный транспорт, что серьезно осложняет снабжение украинских подразделений.
Постоянные атаки на средства доставки провизии и боекомплекта нарушают логистику врага на линии фронта. Бойцы «Севера» продолжают выполнять задачи по уничтожению грузовиков и роботизированных комплексов, что значительно ослабляет возможности ВСУ в этом регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
