27 февраля 2026, 07:26

РИА Новости: бойцы «Севера» оставляют ВСУ без поставок в Харьковской области

Фото: iStock/3sbworld

Бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север» разрушили планы украинских сил в Харьковской области, уничтожив более 25 транспортных средств, предназначенных для доставки грузов. Об этом пишет РИА Новости.