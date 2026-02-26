Зеленский раскрыл, когда может пройти следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины
Зеленский: Трехсторонняя встреча в Абу-Даби должна состояться в начале марта
Владимир Зеленский сообщил, что следующая трёхсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение главы киевского режима.
Точной даты он не назвал, однако подчеркнул, что встреча «на уровне лидеров» позволит «многое решить». По словам Зеленского, требуется финализировать то, чего удалось достичь для настоящих гарантий безопасности.
«Шаг за шагом»: В Госдуме отметили прогресс на переговорах в Женеве
«Скорее всего, следующая встреча будет в Эмиратах, а именно — в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта», — заявил он.В Женеве 17–18 февраля прошли переговоры России, США и Украины. В первый день обсуждение заняло около шести часов, во второй — примерно два. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, отметил, что встречи прошли «в рабочем порядке».
В этот четверг в Женеве состоялась двусторонняя встреча представителей Украины и США. На ней обсуждались механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и форматы долгосрочного сотрудничества. Политолог и член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак дал свою оценку саммиту в Швейцарии.