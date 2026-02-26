Зеленский раскрыл, когда может пройти следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины

26 февраля 2026, 23:41

Зеленский: Трехсторонняя встреча в Абу-Даби должна состояться в начале марта

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что следующая трёхсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение главы киевского режима.





Точной даты он не назвал, однако подчеркнул, что встреча «на уровне лидеров» позволит «многое решить». По словам Зеленского, требуется финализировать то, чего удалось достичь для настоящих гарантий безопасности.





«Скорее всего, следующая встреча будет в Эмиратах, а именно — в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта», — заявил он.