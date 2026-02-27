Стало известно о завершении подготовки ВС Британии и Франции к высадке на Украину
Telegraph: ВС Британии и Франции завершили подготовку десанта к миссии на Украине
Британские и французские десантники завершили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой «миротворческой миссии». Об этом сообщает газета Telegraph.
Как отмечает издание, более 600 военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани учения, в ходе которых солдаты отрабатывали высадку на украинскую территорию.
Манёвры приурочили к четвёртой годовщине начала конфликта на Украине. Они стали заключительным этапом подготовки десантников к развёртыванию в любой точке мира в составе сил НАТО.
«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — говорится в материале.Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий усомнился, что президент США Дональд Трамп сможет выполнить очередное «обещание» решить украинский вопрос в короткие сроки. По мнению эксперта, такие намерения столкнутся с серьёзным сопротивлением.
24 февраля глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что России нельзя дать добиться успехов в ходе переговоров по Украине.