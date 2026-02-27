Стало известно о завершении подготовки ВС Британии и Франции к высадке на Украину

27 февраля 2026, 03:17

Telegraph: ВС Британии и Франции завершили подготовку десанта к миссии на Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Британские и французские десантники завершили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой «миротворческой миссии». Об этом сообщает газета Telegraph.





Как отмечает издание, более 600 военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани учения, в ходе которых солдаты отрабатывали высадку на украинскую территорию.





«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — говорится в материале.