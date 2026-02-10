Достижения.рф

Новый Abrams разрабатывают в США, Зеленский разрешил наемникам получить ВНЖ, а Украина войдет в ЕС: последние новости СВО на 10 февраля

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



Ночные удары ВС РФ

Ночью российские войска ударили по городу Килия в Измаильском районе Одесской области, а также по Днепропетровской, Сумской и Харьковской областям. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о применении тактического БПЛА «Молния» для атак на городские объекты.

Брянская область

В Брянской области произошёл инцидент, связанный с атакой FPV-дрона, который нацелился на автомобиль, движущийся по дороге у села Подывотье. В результате удара пострадал мирный житель, который находился в машине в момент удара. Местные власти оперативно отреагировали на происшествие, организовав медицинскую помощь для пострадавшего.

Курская область

В Курской области зафиксированы последствия недавней атаки ВСУ, которая затронула несколько населённых пунктов. В Хомутовке обломки от беспилотника повредили окна здания местной администрации и автомобиль, припаркованный неподалёку. Жители сообщали о сильном громе и ярких вспышках. В Рыльске пострадал фасад одного из магазинов, а также были разбиты два окна, что свидетельствует о разрушительной силе удара. Местные власти уже начали оценку ущерба и работают над восстановлением повреждённых объектов.

Фото: iStock/gorodenkoff

Сумское направление

На Сумском направлении противник после взятия группировкой войск «Север» Чугуновки у границы Белгородской области пытался провести «флаговтык» на окраине села, но успеха не имел. Бои продолжаются в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. На Теткинском и Глушковском участках ситуация остаётся стабильной, наша артиллерия продолжает обстреливать приграничную Рыжевку.

Белгородская область

В посёлке Чапаевский из-за детонации беспилотного летательного аппарата ВСУ ранен человек. Взрыв прогремел в утренние часы, когда многие жители ещё находились дома, что вызвало панику и тревогу среди населения. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются оценкой ситуации и собирают обломки дрона для дальнейшего анализа.

Купянск

На подступах к Купянск-Узловому продолжаются интенсивные столкновения между противоборствующими сторонами. Бои ведутся в небольших населённых пунктах, где каждая из сторон пытается укрепить свои позиции.

Константиновка

На юго-востоке Константиновки продолжаются ожесточённые бои между небольшими группами пехоты обеих сторон. ВС РФ приступили к взлому последней серьезной линии укреплений Славянск-Краматорск-Константиновка, за которой других укреплений у ВСУ нет, и нет возможности их оперативного строительства, единственная преграда для наступления за этими рубежами только река Днепр.

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Днепропетровская область

В районе стыка Запорожской и Днепропетровской областей ВСУ провели контратаку у Терноватого. Группировка войск «Восток» отразила десять атак противника, который шёл колоннами на бронетехнике. Потери ВСУ составили один танк, пять ББМ и до одной роты личного состава. Терноватое остаётся в серой зоне. На Гуляйпольском участке наши силы подожгли «Абрамс». У Зализничного противник продолжает упорное сопротивление.

Запорожская область

На Запорожском фронте продолжаются активные боевые действия в районе Приморского, Речного и Магдалиновки. Оба противника применяют артиллерию и миномёты для подавления позиций врага, что приводит к значительным разрушениям инфраструктуры.

Херсонская область

В Херсонской области вчера семеро мирных жителей получили ранения из-за ударов ВСУ по Алешкам, Каховке и Голой Пристани, а также на участке дороги между Малокаховкой и Таврийским. Множество сёл подверглись обстрелам и атакам дронов.

Фото: iStock/Enes Simsek

Облегченный Abrams в спешке создают в США

Программа М1Е3 продвигается очень быстро, опережая график на пять лет: первый взвод будет готов к отправке на испытания в вооруженные силы в 2028 году, сообщает Fox News. Теперь танк, как утверждается, будет весить не 80 тонн, а 60, что позволит ему не ломать собой большинство европейских мостов. Также американцы обещают гибридный двигатель, полагая, что электротяга позволит сократить огромный расход топлива.

Зеленский разрешил иностранным наемникам оформить ВНЖ на Украине

Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет возможность воюющим в составе ВСУ иностранным наемникам оформить вид на временное проживание на Украине, сообщает парламент страны.
«Закон 4730-IX предусматривает оформление иностранным военнослужащим вида на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения, а также распространяет на них отдельные социальные гарантии, в частности в сфере медицинского обеспечения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.

Украина войдет в ЕС частично

Евросоюз разрабатывает план, который может привести к частичному вступлению Украины в союз уже в следующем году. Этот проект получил неофициальное название «обратное расширение». План состоит из пяти пунктов. Первым этапом станет предоставление Киеву неофициальных указаний. Украина начнет процесс присоединения, постепенно получая права и обязанности, как у других стран-членов. Одной из сложностей остаётся вето Венгрии. Еврочиновники надеются преодолеть это препятствие на третьем этапе. К тому времени возможна смена власти в Будапеште, что упростит ситуацию.

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские силы ПВО за ночь сбили 6 украинских беспилотников

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Три — над Белгородской областью, два — над Астраханской областью, один — над Курской областью.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0