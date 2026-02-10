Новый Abrams разрабатывают в США, Зеленский разрешил наемникам получить ВНЖ, а Украина войдет в ЕС: последние новости СВО на 10 февраля
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночные удары ВС РФНочью российские войска ударили по городу Килия в Измаильском районе Одесской области, а также по Днепропетровской, Сумской и Харьковской областям. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о применении тактического БПЛА «Молния» для атак на городские объекты.
Брянская областьВ Брянской области произошёл инцидент, связанный с атакой FPV-дрона, который нацелился на автомобиль, движущийся по дороге у села Подывотье. В результате удара пострадал мирный житель, который находился в машине в момент удара. Местные власти оперативно отреагировали на происшествие, организовав медицинскую помощь для пострадавшего.
Курская областьВ Курской области зафиксированы последствия недавней атаки ВСУ, которая затронула несколько населённых пунктов. В Хомутовке обломки от беспилотника повредили окна здания местной администрации и автомобиль, припаркованный неподалёку. Жители сообщали о сильном громе и ярких вспышках. В Рыльске пострадал фасад одного из магазинов, а также были разбиты два окна, что свидетельствует о разрушительной силе удара. Местные власти уже начали оценку ущерба и работают над восстановлением повреждённых объектов.
Сумское направлениеНа Сумском направлении противник после взятия группировкой войск «Север» Чугуновки у границы Белгородской области пытался провести «флаговтык» на окраине села, но успеха не имел. Бои продолжаются в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. На Теткинском и Глушковском участках ситуация остаётся стабильной, наша артиллерия продолжает обстреливать приграничную Рыжевку.
Белгородская областьВ посёлке Чапаевский из-за детонации беспилотного летательного аппарата ВСУ ранен человек. Взрыв прогремел в утренние часы, когда многие жители ещё находились дома, что вызвало панику и тревогу среди населения. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются оценкой ситуации и собирают обломки дрона для дальнейшего анализа.
КупянскНа подступах к Купянск-Узловому продолжаются интенсивные столкновения между противоборствующими сторонами. Бои ведутся в небольших населённых пунктах, где каждая из сторон пытается укрепить свои позиции.
КонстантиновкаНа юго-востоке Константиновки продолжаются ожесточённые бои между небольшими группами пехоты обеих сторон. ВС РФ приступили к взлому последней серьезной линии укреплений Славянск-Краматорск-Константиновка, за которой других укреплений у ВСУ нет, и нет возможности их оперативного строительства, единственная преграда для наступления за этими рубежами только река Днепр.
Днепропетровская областьВ районе стыка Запорожской и Днепропетровской областей ВСУ провели контратаку у Терноватого. Группировка войск «Восток» отразила десять атак противника, который шёл колоннами на бронетехнике. Потери ВСУ составили один танк, пять ББМ и до одной роты личного состава. Терноватое остаётся в серой зоне. На Гуляйпольском участке наши силы подожгли «Абрамс». У Зализничного противник продолжает упорное сопротивление.
Запорожская областьНа Запорожском фронте продолжаются активные боевые действия в районе Приморского, Речного и Магдалиновки. Оба противника применяют артиллерию и миномёты для подавления позиций врага, что приводит к значительным разрушениям инфраструктуры.
Херсонская областьВ Херсонской области вчера семеро мирных жителей получили ранения из-за ударов ВСУ по Алешкам, Каховке и Голой Пристани, а также на участке дороги между Малокаховкой и Таврийским. Множество сёл подверглись обстрелам и атакам дронов.
Облегченный Abrams в спешке создают в СШАПрограмма М1Е3 продвигается очень быстро, опережая график на пять лет: первый взвод будет готов к отправке на испытания в вооруженные силы в 2028 году, сообщает Fox News. Теперь танк, как утверждается, будет весить не 80 тонн, а 60, что позволит ему не ломать собой большинство европейских мостов. Также американцы обещают гибридный двигатель, полагая, что электротяга позволит сократить огромный расход топлива.
Зеленский разрешил иностранным наемникам оформить ВНЖ на УкраинеВладимир Зеленский подписал закон, который предоставляет возможность воюющим в составе ВСУ иностранным наемникам оформить вид на временное проживание на Украине, сообщает парламент страны.
«Закон 4730-IX предусматривает оформление иностранным военнослужащим вида на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения, а также распространяет на них отдельные социальные гарантии, в частности в сфере медицинского обеспечения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.