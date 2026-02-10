10 февраля 2026, 04:53

Грушко: гарантии безопасности для России должны войти в мирный план с Украиной

Александр Грушко (Фото: Telegram @MID_Russia)

Россия должна получить гарантии безопасности в рамках мирного соглашения с Украиной. Об этом в беседе с газетой «Известия» сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.





По его словам, заявление европейских лидеров совсем не учитывают гарантии для Москвы. Однако это важнейший аспект для заключения долгосрочного мира.



«Если вы внимательно проанализируете все заявления европейских лидеров, вы не найдете упоминаний о гарантиях безопасности для России. Это ключевой аспект для достижения соглашения. Без него никакое мирное соглашение невозможно», — констатировал Грушко.