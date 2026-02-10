Военный эксперт раскрыл, зачем Киев ищет наемников по объявлениям

10 февраля 2026, 07:46

Киселев: Запад пытается ассимилировать ВСУ через иностранных наемников

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт Виталий Киселев рассказал, почему украинские спецподразделения ищут иностранных наемников через объявления на западных рекрутинговых сайтах. Об этом пишет РИА Новости.