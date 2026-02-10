Военный эксперт раскрыл, зачем Киев ищет наемников по объявлениям
Военный эксперт Виталий Киселев рассказал, почему украинские спецподразделения ищут иностранных наемников через объявления на западных рекрутинговых сайтах. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Запад стремится ассимилировать украинские вооруженные силы, чтобы избежать эскалации конфликта и не вводить свои войска. Киселев отметил, что этот подход стал актуальным из-за значительных потерь, понесенных различными подразделениями ГУР и ССО Украины. Командование пытается компенсировать жертвы на передовой, привлекая иностранных специалистов. По мнению эксперта, таким образом Запад намерен постепенно интегрировать наемников в украинские группы, что позволит сохранить баланс сил без прямого вмешательства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
