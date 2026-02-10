Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

10 февраля 2026, 08:31

Российские силы ПВО за ночь сбили 6 украинских беспилотников

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.