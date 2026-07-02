Новый президент Украины, старт мирных переговоров с Россией и массированный удар возмездия: последние новости СВО на 2 июля
Вооружённые силы России продолжают наступление по ключевым направлениям, последовательно продвигаясь и беря под контроль новые населённые пункты. Наша армия наносит прицельные удары по объектам украинских войск, а также по местам сосредоточения техники и личного состава. О развитии обстановки в приграничных российских регионах, находящихся в зоне боевых действий, — в материале «Радио 1».
Освобождение новых населенных пунктов, потери ВСУ и сигналы о переговорахМО РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. По данным ведомства, суточные потери ВСУ составили до 1430 военнослужащих. При этом, как подсчитало РИА Новости на основе сводок Минобороны, за первую половину 2026 года российские войска освободили 128 населенных пунктов, а потери украинской стороны превысили 223 тысячи военнослужащих.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса усилить Украину к возможному началу мирных переговоров с Россией. Одновременно, по имеющейся информации, Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о готовности участвовать в выборах президента Украины, если они будут назначены на эту осень.
«Герани» ударили по узлам снабжения ВСУ с беспилотниками в Николаевской областиМинобороны России сообщило об ударе по логистическим площадкам ВСУ в городе Новая Одесса Николаевской области. Для атаки военные использовали беспилотники «Герань». По информации ведомства, на объектах хранили дроны, комплектующие и оборудование для их доставки. Операторы БПЛА поразили все намеченные цели.
ВС России нанесли массированный удар возмездияВооруженные силы России провели массированный удар по предприятиям оборонной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что атаку провели в ответ на действия киевского режима. По данным министерства, российские военные поразили цели, связанные с военной индустрией и обеспечением энергоснабжения. Для удара бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности. В операции задействовали средства воздушного, наземного и морского базирования, а еще беспилотники. Помимо Киева и области, российские силы нанесли удары на аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Плюс к этому армия России во время массированного удара возмездия поразила предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point.