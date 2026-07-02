02 июля 2026, 10:57

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Вооружённые силы России продолжают наступление по ключевым направлениям, последовательно продвигаясь и беря под контроль новые населённые пункты. Наша армия наносит прицельные удары по объектам украинских войск, а также по местам сосредоточения техники и личного состава. О развитии обстановки в приграничных российских регионах, находящихся в зоне боевых действий, — в материале «Радио 1».





Содержание Освобождение новых населенных пунктов, потери ВСУ и сигналы о переговорах «Герани» ударили по узлам снабжения ВСУ с беспилотниками в Николаевской области ВС России нанесли массированный удар возмездия Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских БПЛА

Освобождение новых населенных пунктов, потери ВСУ и сигналы о переговорах

Фото: iStock/reflection_art

«Герани» ударили по узлам снабжения ВСУ с беспилотниками в Николаевской области

ВС России нанесли массированный удар возмездия

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских БПЛА