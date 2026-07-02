Симоньян заявила о трех покушениях, одно из них связано с беспилотником

02 июля 2026, 09:40

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, что пережила три покушения, причем в одном случае против нее пытались использовать беспилотник. Об этом сообщает китайский портал Guancha.