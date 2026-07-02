Минобороны заявило о массированном ударе по объектам ОПК и ТЭК в Киеве

02 июля 2026, 07:42

Фото: iStock/Alex Kochev

Минобороны России сообщило о массированном ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической сферы в Киеве и Киевской области. По версии ведомства, для атаки использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а еще ударные беспилотники. Об этом пишет РИА Новости.