Минобороны заявило о массированном ударе по объектам ОПК и ТЭК в Киеве
Минобороны России сообщило о массированном ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической сферы в Киеве и Киевской области. По версии ведомства, для атаки использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а еще ударные беспилотники. Об этом пишет РИА Новости.
В сводке министерства говорится, что операция стала ответом на действия ВСУ. Кроме этого, российские военные заявили о поражении аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. В Минобороны подчеркнули, что российские силы наносят удары высокоточным оружием и дронами по военным целям и предприятиям украинского ВПК.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Среди ее целей он называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а вопрос защиты мирных жителей от действий киевских властей называл одним из ключевых.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 июля средства ПВО сбили шесть беспилотников над Ленинградской областью.
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