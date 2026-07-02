Минобороны назвало число БПЛА, сбитых за ночь над Россией

02 июля 2026, 08:49

Над Россией сбили 327 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Система ПВО поразила 327 вражеских БПЛА над территорией России в ночь с 1 на 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.