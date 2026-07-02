Минобороны назвало число БПЛА, сбитых за ночь над Россией
Система ПВО поразила 327 вражеских БПЛА над территорией России в ночь с 1 на 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, массированная атака отражалась в период с 20:00 среды до 07:00 четверга. Ей подверглись 19 регионов страны: Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Ленинградская и Московская области, Краснодарский край и Республика Крым. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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