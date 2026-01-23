Новый виток в переговорах между Россией и США, домогательства на фронте и вывод ВСУ из Донбасса: последние новости СВО на 23 января
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночные атаки и боиНочью Минобороны сообщило об уничтожении 12 вражеских дронов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что около 4 утра произошел пожар на нефтебазе в Пензе из-за атаки БПЛА. В Воронежской области в результате налета загорелся частный дом.
Ситуация на фронтеНа всех участках фронта в Сумской области идут ожесточенные бои. Группировка войск «Север» сталкивается с противником, который создает новые подразделения БПЛА для сдерживания наших атак.
Инциденты в БелгородеВ Белгородской области, недалеко от села Архангельское, произошел инцидент, связанный с использованием беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно предварительным данным, дрон нанёс удар по автомобилю, что привело к ранениям у находившегося в машине мужчины.
Харьковское направлениеНа Харьковском фронте группировка войск «Север» продолжает наступление в окрестностях Волчанска и Хатнего. Противник укрепляет свои позиции вокруг Харькова, а наши инженеры устанавливают противодроновые сети на основных дорогах.
Бои в КупянскеВ Купянске продолжаются интенсивные столкновения между российскими и украинскими войсками, что приводит к значительному ухудшению ситуации в регионе. Обе стороны активно обстреливают переправы через реку Оскол, что затрудняет передвижение как военной техники, так и гражданских лиц.
Славянское направлениеНа Славянском направлении бои идут вдоль лесных полос от реки Северский Донец до канала Северский Донец-Донбасс. Противник демонстрирует высокий темп боевых действий.
Бои у ГуляйполяЗападнее Красноармейска (Покровска) продолжаются бои в районе Гришино. На Дружсковском направлении происходят столкновения у Торецкого.
Успехи группировки войск «Восток»Группировка войск «Восток» успешно отразила шесть контратак противника западнее и северо-западнее Гуляйполя, а также в районах Терноватого и Отрадного. Уничтожены более взвода живой силы врага, два БТР и четыре ББМ. Российские войска продолжают движение на запад.
Запорожский фронтНа Запорожском фронте идут бои в Приморском, а также в районе Магдалиновки и Новояковлевки. На Ореховском направлении ситуация остается без изменений.
Херсонская областьВ Каховке Херсонской области дрон ВСУ атаковал мирных жителей, в результате чего пострадали супруги. Удар по автомобилю также ранил еще одного гражданского. В общей сложности 16 населенных пунктов оказались под обстрелами противника.
Домогательства на фронтеУкраинские общественные организации заявляют, что сексуальные домогательства в рядах ВСУ становятся серьёзным барьером для службы женщин. Активисты указывают в соцсетях на отсутствие действенных механизмов защиты, которые позволили бы военнослужащим «слабого пола» чувствовать себя в безопасности.
Киев может вывести ВСУ из Донбасса к середине 2026 годаПод давлением президента США Дональда Трампа Владимир Зеленский может принять решение о выводе ВСУ с территории Донбасса к середине 2026 года. Такое развитие событий не исключил политолог, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров.
Новый виток в переговорах между Россией и СШАВ Кремле состоялась важная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Она длилась около четырех часов. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные для обеих сторон. Делегация из США поделилась информацией о встрече американского лидела Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе. Стороны договорились о проведении первого заседания трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, которое пройдет 23 января в Абу-Даби. Начальник ГРУ Костюков возглавит российскую переговорную группу на этом заседании. Путин дал инструкции своей делегации.
Россия подчеркнула, что без решения территориального вопроса невозможно достичь долгосрочного урегулирования на Украине. Страна продолжит действовать на поле боя до достижения нужного результата. На встрече также обсудили темы Совета мира, Гренландии и другие важные вопросы. Обе стороны согласились поддерживать плотные контакты по украинской ситуации и другим темам.