Житель Красноармейска Селезнев рассказал о минометном обстреле ВСУ его дома
Житель освобожденного Красноармейска Николай Селезнев рассказал, как минометный обстрел уничтожил его дом. Об этом пишет РИА Новости.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Я успел убежать. Первая мина попала в крышу. Я перебежал к соседу в гараж, и еще четыре мины прилетели. Когда вернулся, плита лежала в спальне. Дома не осталось», — поделился он.

Селезнев уверен, что обстрел велся с позиций украинских военных. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и жители сталкиваются с последствиями конфликтов.
