Житель Красноармейска шокировал своим рассказом о действиях ВСУ
Житель освобожденного Красноармейска Николай Селезнев рассказал, как минометный обстрел уничтожил его дом. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Я успел убежать. Первая мина попала в крышу. Я перебежал к соседу в гараж, и еще четыре мины прилетели. Когда вернулся, плита лежала в спальне. Дома не осталось», — поделился он.
Селезнев уверен, что обстрел велся с позиций украинских военных. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и жители сталкиваются с последствиями конфликтов.