23 января 2026, 10:23

Житель Красноармейска Селезнев рассказал о минометном обстреле ВСУ его дома

Фото: iStock/SlavkoSereda

Житель освобожденного Красноармейска Николай Селезнев рассказал, как минометный обстрел уничтожил его дом. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Я успел убежать. Первая мина попала в крышу. Я перебежал к соседу в гараж, и еще четыре мины прилетели. Когда вернулся, плита лежала в спальне. Дома не осталось», — поделился он.